تفاصيل أول اجتماع للجنة المشتركة بين الاستثمار والمالية

- سحر نصر: هدفها الإسراع فى إجراءات تخدم مناخ الاستثمار- محمد معيط: إزالة المعوقات دون الانتظار للبيروقراطية - اتفاقية بين مصر واليابان لإنشاء نظام مميكن للقيمة المضافة بقيمة 15.5 مليون جنيهأحمد عاشور عقدت وزارتى الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، اليوم الأحد، أول اجتماعات اللجنة المشترك

– سحر نصر: هدفها الإسراع فى إجراءات تخدم مناخ الاستثمار

– محمد معيط: إزالة المعوقات دون الانتظار للبيروقراطية

– اتفاقية بين مصر واليابان لإنشاء نظام مميكن للقيمة المضافة بقيمة 15.5 مليون جنيه

أحمد عاشور

عقدت وزارتى الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، اليوم الأحد، أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين الوزارتين، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وبحضور أعضاء اللجنة من الوزارتين.

وعقب اللجنة، وقعت مصر واليابان، منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.5 مليون جنيه، ووقع الاتفاق كل من الدكتورة سحر نصر مع السفير تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وتيتسو يامادا، رئيس شركة “بى ام سى” انترناشيونال اليابانية المقدمة للمنحة لصالح وزارة المالية.

ويساهم هذا الاتفاق، في التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادى، ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، يأتى فى إطار التعاون المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بعد تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين.

وذكرت الوزيرة، أنه قبل التوقيع عقدت اللجنة المشتركة بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية أول اجتماعًا لها اليوم، بمقر الوزارة، وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات المشتركة بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، مثل ضوابط منح الحوافز الخاصة والاضافية للمستثمرين والتى نص عليها قانون الاستثمار الجديد، كما تعمل اللجنة على إزالة أى معوقات تواجه المستثمرين مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية.

وأوضحت الوزيرة، أن الاجتماع بحث التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، ودعم المشروعات المستقبلية، مشيرة إلى أن هدف اللجنة الإسراع فى أى إجراءات تخدم مناخ الاستثمار.

وأكدت أنه تم انجاز العديد من الموضوعات خلال اجتماع اللجنة، والاتفاق على التنسيق مع المالية خلال التوقيع على اى اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية، وقدمت الوزيرة، شكرها لليابان للدعم المستمر لمصر.

وأوضح معيط، أن اجتماع اللجنة مشتركة بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، للتسريع فى اى موضوعات تتعلق بتيسير شؤون الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن الاجتماع حضره ممثلين عن الوزارتين تتضمن قطاعات للتمويل والضرائب من وزارة المالية، وخلال الاجتماع تم إنجاز العديد من النقاط والاتفاق على إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار فورًا دون الانتظار لأى إجراءات بيروقراطية.

وذكر أنه تم التطرق إلى نظام الميكنة خلال الاجتماع من أجل التيسير على المستثمرين، موضحاً أن اتفاق المنحة اليوم هو ضمن العمل على تهيئة مناخ جيد للاستثمار.

وقدم شكره للوزيرة، على التعاون وتقديم هذه المنحة لصالح وزارة المالية، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف للتعاون بين الوزارتين من أجل التيسير على المستثمرين.

من جانبه، أكد السفير الياباني، على حرص بلاده على دعم مصر، مشيرًا إلى أن هذه المنحة رمزا للتعاون بين البلدين وستساهم فى زيادة إيرادات ميزانية مصر، وتدعم التنمية الاقتصادية في مصر، مشيدًا بنتائج برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر، واجراءات تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وأصبح المناخ مناسب للشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

وأعرب تيتسو يامادا، رئيس شركة “بى ام سى” انترناشيونال اليابانية المقدمة للمنحة لصالح وزارة المالية، عن سعادته لتوقيع هذه المنحة بين مصر واليابان.