تفاصيل أول اجتماع للجنة «الاستثمار» و«المالية»

■ معيط: إزالة المعوقات.. و«أرنست آند يونج» تقترب من ميكنة «الضرائب» أحمد عاشورعقدت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية أمس، أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين الوزارتين، برئاسة الدكتورة سحر نصر، والدكتور محمد معيط، وبحضور أعضاء اللجنة بهدف التنسيق لإزالة جميع الم

■ معيط: إزالة المعوقات.. و«أرنست آند يونج» تقترب من ميكنة «الضرائب»



أحمد عاشور

عقدت وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية أمس، أول اجتماعات اللجنة المشتركة بين الوزارتين، برئاسة الدكتورة سحر نصر، والدكتور محمد معيط، وبحضور أعضاء اللجنة بهدف التنسيق لإزالة جميع المعوقات التى تواجه الاستثمار.

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن اللجنة ستقوم بدراسة الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، مثل ضوابط منح الحوافز الخاصة والإضافية للمستثمرين والتى نص عليها قانون الاستثمار الجديد، كما تعمل اللجنة على إزالة أى معوقات تواجه المستثمرين مع مصلحتى الجمارك والضرائب المصرية.

وأوضحت نصر أن أول اجتماع للجنة بحث التعاون بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، ودعم المشروعات المستقبلية، مشيرة إلى أن هدف اللجنة الإسراع فى أى إجراءات تخدم مناخ الاستثمار.

وأكدت أنه تم إنجاز العديد من الموضوعات خلال اجتماع اللجنة، والاتفاق على التنسيق مع المالية خلال التوقيع على أى اتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية، وقدمت الوزيرة، شكرها لليابان للدعم المستمر لمصر.

وقال محمد معيط، وزير المالية، إن اجتماع اللجنة المشتركة يهدف لتسريع أى موضوعات تتعلق بتيسير شؤون الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن الاجتماع حضره ممثلون عن الوزارتين تتضمن قطاعات للتمويل والضرائب من وزارة المالية، وخلال الاجتماع تم إنجاز العديد من النقاط والاتفاق على إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار فورًا دون الانتظار لأى إجراءات بيروقراطية.

وذكر أنه تم التطرق إلى نظام الميكنة خلال الاجتماع من أجل التيسير على المستثمرين، موضحا أن اتفاق المنحة اليوم هو ضمن العمل على تهيئة مناخ جيد للاستثمار، مضيفا أن شركة «آرنست آند يونج» العالمية أوشكت على الانتهاء من ميكنة الإجراءات فى مصلحة الضرائب بما يساهم فى تسهيل جميع العمليات أمام العملاء.

وتابع الوزير خلال المؤتمر الصحفى، أن الوزارة تسعى أيضا لتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية داخل مصلحة الضرائب، ضمن الإصلاحات الجديدة والتحول الرقمى.

ودعا معيط اليابان لتوفير حصة من التمويلات البالغة 2.9 مليار دولار للدول التى تقوم بإصلاح نظام التأمين الصحى بعد إعلان مصر عن تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد.

جاء ذلك خلال التوقيع على منحة لدعم إنشاء نظام مميكن لاحتساب ضريبة القيمة المضافة، بقيمة 15.5 مليون جنيه مع اليابان، حيث وقع عن الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر، وعن الجانب اليابانى تاكيهيرو كاجاوا، سفير اليابان لدى القاهرة.

ويهدف الاتفاق إلى التنفيذ الفعال للسياسة المالية وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادى، ودعم برامج وخطط التنمية لمصر، يأتى فى إطار التعاون المستمر بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية.

وأكد السفير اليابانى، حرص بلاده على دعم مصر، مشيرا إلى أن هذه المنحة رمزا للتعاون بين البلدين وستساهم فى زيادة إيرادات ميزانية مصر، وتدعم التنمية الاقتصادية فى مصر، مشيدًا بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وإجراءات تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وأصبح المناخ مناسبا للشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.