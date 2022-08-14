تفاصيل أول اجتماع عقده وزير السياحة والآثار عقب أدائه اليمين الدستورية

عقب أدائه لليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمدينة العلمين الجديدة، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

توجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إلى مقر الوزارة بالزمالك، حيث حرص على عقد لقاء مع نائب الوزير لشئون السياحة وعدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها ومساعدي السيد الوزير، للتعرف عليهم وعلى مهام عملهم والدور المنوط بهم، ومناقشة أهم ملفات العمل بالقطاعات المختلفة.

ومن جانبه، أكد الوزير على أهمية صناعة السياحة ودورها في الاقتصاد القومي للبلاد، ودور الوزارة كمحفز ومنظم ورقيب.

وأعرب عن عزمه البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات في قطاع السياحة والآثار، وأن المرحلة القادمة ستشهد بذل مزيد من العمل وخاصة مع تضافر كافة الجهود لتحقيق المزيد من النجاح في هذا القطاع الحيوي ولا سيما في ظل ما تزخر به مصر من كنوز طبيعية وتراث حضاري وثقافي فريد مما يضعها في مكانة سياحية عالمية متميزة.

نبذة عن السيرة الذاتية أحمد عيسى وزير السياحة والآثار:

عُين أحمد عيسى كأول رئيس لإدارة التخطيط الاستراتيجي بالبنك التجاري الدولي CIB، حيث قام بإعادة هيكلة ورفع كفاءة قطاعات الفروع والتجزئة المصرفية للأفراد والشركات من سنة 2016 حتى تاريخه.

وقد حصل على بكالوريوس تجارة شعبة المحاسبة من كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1991، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2003.

ويتمتع بخبرة طويلة في مجال العمل المصرفي، حيث بدأت مسيرته المهنية عام 1993 في أحد فروع البنك التجاري الدولي (CIB)، وترقي بقطاع الائتمان وتمويل المؤسسات بعد حصوله على دورة ائتمان (Credit Course) من البنك التجاري الدولي عام 1994، واُختير كأحد كمؤسسي شركة (CIBC) ورئيساً لإدارة البحوث سنة 1998.

كما شغل العديد من المناصب القيادية من أهمها: رئيس القطاع المالي بالبنك التجاري الدولي ورئيس مجموعة المؤسسات المالية بقطاع تمويل المؤسسات بالبنك، رئيس إدارة البحوث بشركة التجاري الدولي للسمسرة، العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي – سي أي كابيتال، رئيس مجلس إدارة شركة كوربليس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون جروب.

هذا بالإضافة إلى أنه شغل عدد من المناصب خارج البنك التجاري الدولي منها رئيس لجنة البنوك في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعضو مجلس إدارة جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي (منتخب) بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عضو مجلس إدارة شركة مصر للطيران القابضة، عضو مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وعضو في المجلس الإقليمي لقيادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمؤسسة ماستر كارد العالمية.

كما اجتاز العديد من دورات إعداد القيادات والتخطيط الاستراتيجي والتمويل وغيرها في مؤسسات تعليمية رائدة مثل: London Business School، Harvard Universities، INSEAD، وأخري في بنوك عالمية كبري.

كما له خبرات وعلاقات قوية مكنّته من بناء سمعة متميزة داخل الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالاقتصاد المصري كمرجعية عادلة لتحليل وتوقع مؤشرات الاقتصاد المصري.