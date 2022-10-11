تفاصيل أكبر عملية استحواذ لإنتاج «البولى إيثيلين» فى مصر

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن صفقة الاستحواذ المرتقبة من جانب شركة سيدى كرير للبتروكيماويات «سيدبك» على «المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته» «إيثيدكو» ستخلق أكبر كيان متخصص فى إنتاج البولى إيثيلين فى مصر بحجم أعمال (قيمة منشأة) يقترب من 15 مليار جنيه.

وأعلنت «سيدى كرير» أمس عن دعوة مجلس إدارتها للنظر فى تعيين بنك الاستثمار «إن آى كابيتال» بغرض دراسة مقترح بالاستحواذ على كامل أسهم المصرية لإنتاج الإيثيلين باستخدام آلية مبادلة الأسهم بعد تقييم الطرفين.

وأكدت المصادر أن «سيدى كرير» لا تمتلك السيولة الكافية حاليا لتنفيذ الصفقة عبر الخيار النقدى نظرا لضخامة حجم شركة «إيثيدكو» والتى قدرت رأسمالها فى حدود 675 مليون دولار، وبالتالى فضلت خيار تبادل الأسهم.

وأشارت إلى أن الشركتين تسيطران على حصة الأغلبية من سوق البولى إيثيلين فى مصر حاليا، وسيصل إجمالى طاقتهما الإنتاجية عقب الاستحواذ إلى 800 ألف طن من الإيثيلين سنويا و650 ألف طن البولى إيثيلين.

يذكر أن «الإيثيلين» هو المادة الخام الأساسية لإنتاج البولى إيثيلين، كما يتم بيعه كمنتج نهائي.

وأوضحت أن العملية ستحقق استفادة متبادلة لطرفى الصفقة «سيدبك – إيثيدكو» إذ ستندرج الشركتان تحت كيان واحد مما سيترتب عليه خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الحصة السوقية، وتعزيز القدرة على التفاوض بشأن التسعير فى السوقين المحلية والخارجية.

وأكدت المصادر أن الصفقة المرتقبة ستسمح لمساهمى «إيثيدكو» بالتصرف بحرية أكبر فى ملكيتهم ، التى ستتحول إلى أسهم بشركة سيدى كرير المقيدة فى البورصة مما يسمح لهم بالتخارج بسهولة وفى أى توقيت.

كما سترفع الصفقة القيمة السوقية لسيدى كرير فى البورصة إذ سيترتب عليها عملية زيادة رأسمال تعادل قيمتها المرتقبة وبالتالى تعزيز السيولة على السهم بشكل عام.

تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم الشركتين

وأوضحت المصادر أنه حال موافقة مجلس الإدارة على السير فى إجراءات الصفقة فمن المقرر تعيين مستشار مالى مستقل لتقييم الشركتين، إلى جانب تعيين أحد المستشارين القانونيين لإدارة العملية.

فى سياق متصل، قال هشام الشبينى مدير إدارة البحوث فى شركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية إن «إيثيدكو» أنتجت أكثر من 274 ألف طن إيثيلين و 280 ألف طن بولى إيثيلين فى 2021.

وأوضح أن القيمة السوقية الحالية لشركة «سيدى كرير» وفقا للسعر الحالى تبلغ 4.69 مليار جنيه، ويتداول السهم حاليا عند مضاعف ربحية يبلغ 4.77 مرة، مشيرا إلى أنه متوقع صافى ربح بقيمة 987 مليونا للشركة فى 2022.

«مباشر» تقدر معامل المبادلة بين «1.8و2» سهم من «سيدبك» مقابل 1 من «المصرية»

وقال إنه حال تنفيذ الاستحواذ فمن المرجح أن يبلغ معامل المبادلة 1.8 – 2 سهم فى «سيدى كرير» مقابل سهم فى «إيثيدكو».

وتأسست شركة «إيثيدكو» فى يناير 2011 باستثمارات حوالى 1.9 مليار دولار، ويتوزع هيكل ملكيتها بين «سيدى كرير» %20 والشركة القابضة للبتروكيماويات %20 وشركة جاسكو %11 والبنك الأهلى المصرى %21، وبنك مصر %10 وبنك الاستثمار القومى %14 وآخرين.

ويتوزع هيكل ملكية سيدى كرير بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة %20 وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى %19.2 وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص %12.2، والأهلى كابيتال %6.9 وبنك الاستثمار القومى %6.9 وشركة البتروكيماويات المصرية %6.9 أيضا، والباقى أسهم حرة فى البورصة.