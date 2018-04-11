تفاصيل أكبر دراسة نفسية على طلاب الثانوية بعد توقف 7 سنوات

أحمد صبري أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية مساء اليوم الأربعاء فى مؤتمر صحفى بمقر مركز تدريب الاطباء بالعباسية، نتائج دراسة الصحة النفسية بين طلبة المدارس الثانوية وسوء استخدام المواد المخدرة بينهم لعام 2016-2017وكان الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة وا

أحمد صبري

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية مساء اليوم الأربعاء فى مؤتمر صحفى بمقر مركز تدريب الاطباء بالعباسية، نتائج دراسة الصحة النفسية بين طلبة المدارس الثانوية وسوء استخدام المواد المخدرة بينهم لعام 2016-2017

وكان الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، وجه باستكمالها بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يأتى هذا في إطار تطوير خدمات الصحة النفسية فى مجال الأبحاث، ولتكوين قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وُمحّدثة تلقائياً عن معدلات انتشار الإضطرابات النفسية المختلفة في المجتمع، وجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال، وكدلالات عن نوعية الخدمات العامة والمتخصصة في مجال الصحة النفسية.

حضر الاحتفالية كل من الدكتور هشام رامي، الأمين العام السابق لـ”الصحة النفسية”، والدكتور محمد غانم، الأمين العام الأسبق لـ”الأمانة”، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، وممثلى عن وزارات التربية والتعليم والشباب والرياضة والعدل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

** 10 آلاف و648 طالبا



وأوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، أنه تم إجراء هذه الدراسة على 10 آلاف و648 طالبا وطالبة من المدارس الثانوية العامة والفنية والأزهرية والعسكرية تتراوح اعمارهم بين 14 و 17 عام، وذلك في عينة ممثلة من محافظات القاهرة “العاصمة”، والمنوفية ممثلة عن محافظات الدلتا، وأسيوط ممثلة عن محافظات الصعيد

ولفتت إلى أن العينة كانت مكونة من 41.2% من الطلبة، و58.8% من الطالبات، وبالنسبة للبيئة التي يقيمون فيها 63.3% مجتمع المدينة، و36.3% مجتمع الريف، 0.6 % من البدو.

** معدل انتشار المخدرات





وأضافت “عبدالمقصود” أنه من خلال الدراسة تبين أن معدل انتشار إدمان المواد المخدرة 0.68%، وقد ظهر معدل الإنتشار في الصعيد بصورة أقل من معدلات الإنتشار في القاهرة والدلتا، وكان الإدمان أكثر انتشارا بين الذكور عنه بين الطالبات الاناث، لافتة الى أن أكثر المواد استخداما هي “المهدئات” من مشتقات البنزوديازيبين، في حين أن القنب (الطبيعي والصناعي) كان الأكثر استخداما خلال ال 12 شهرا الماضية.

وتابعت “عبدالمقصود” أن الدراسة أرجعت الأسباب الى الرغبة في التخلص من المشاكل 3.6%، والرغبة في زيادة التركيز 3.3%، أوبدافع الفضول2.7%، وكانت أكثر المشاكل التي يرغبون في التخلص منها مشاكل التوتر40.9%، أو الشعور بالوحدة 35%، أو المشكلات العاطفية 33.7%، أو العائلية 24.9%.

وأوضحت الدكتورة منن أن 29.28% من الطلبة والطالبات يعانون من مشكلات نفسية، تراوح ما بين أعراض القلق والتوتر، والتلعثم في الكلام والاكتئاب، وإيذاء الذات في نسبة 19.5% من العينة، والتفكير في الانتحار بنسبة 21.5% من العينة، ولفتت الدكتورة منن الى أن 33.4% منهم لجأوا للعلاج عند طبيب نفسي، 19.9% لجأوا لصيدلي، و15% لجأوا للأصدقاء.

** معدلات التدخين





أما عن معدلات التدخين فقد ظهرت الدراسة أن نسبة 10% من الطلبة والطالبات قاموا بالتدخين، كما اتضح أن بداية سن تدخين السيجارة في 44.8% منهم كان بين 11 و14عاما، و16.8 % منهم قبل سن العاشرة، وبالنسبة لاستخدام الانترنت فكانت نسبة مستخدمي الإنترنت 71.8%، منهم 45.5% يستخدمونها من خالل الهواتف الذكية، وكان االستخدام األكثر شيوعا هو مطالعة الفيسبوك 53.1%، يليه ممارسة األلعاب االلكترونية 21.6%، ثم اليوتيوب 17%.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام رامي الرئيس السابق للأمانة العامة للصحة النفسية أن وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضى ، كان له الفضل فى استكمال الدراسة بعد ان وقفت منذ عام 2011.

وأضاف “رامى” أن مشكلة التعاطي والإدمان أصبحت على رأس التحديات التي تعوق التنمية في الكثير من الدول. ووجه بوضع خطة لتطوير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان والتوسع في خلق منافذ جديدة لتلك الخدمات لكي تغطي جميع محافظات مصر.