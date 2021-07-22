تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2021

قدرت أسعار سيارات «هيونداي إلنترا CN7» موديل 2021 الفئة الأولى «SMART» بقيمة بلغت 318 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «SMART SAFETY» بنحو 328 ألفًا، والفئة الثالثة «SMART FUN» بـ 340 ألفًا، والفئة الرابعة «SMART PLUS»بـ366 ألفًا، والفئة الخامسة «MODERN» بنحو 391 ألفًا، والفئة السادسة «ADVANCED» بـ428 ألفًا، والفئة السابعة «PREMIUM» بـ488 ألف جنيه، فى السوق المحلية خلال شهر يوليو الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، ومازدا، وشيري» في مصر.

ينتمي طراز «إلنترا CN7» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان”، وأقصى عزم دوران 157 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «هيونداى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 11.6 ثانية.

الأبعاد الخارجية

الطول 4675 مم العرض 1825 مم الارتفاع 1430 مم

مواصفات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021

دعمت سيارات «هيونداي النترا CN7» موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من ووسائل الأمان والتجهيزات ومنها «وسائد هوائية للسائق، ونظام فرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD».

وزودت بمجموعة من الكماليات ومن أبرزها «جنوط 15 بوصة، ومكييف هواء يدوي مع وجود مخارج خلفية، وزجاج كهربائي، وفرش المقاعد من القماش، وخاصية التحكم فى المقاعد الأمامية، وباور سترينج كهرباء، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومسند يد، وشاشة وسائط 4.2 بوصة، وخاصية اختيار نظام القيادة، ومرايات جانبية مزودة باشارات مع إمكانية الطي كهربائيًا، مصابيح تعمل بإضاءة الهالوجين، كما زودت تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية، وراديو، ومدخل USB، وبلوتوث، وغيرها”.

تحتوى طرازات «هيونداي النترا CN7» الفئة الثانية على كافة التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية للمقاعد الأمامية، شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، وخاصية ربط الهاتف بالتطبيقات الذكية، ونظام التعرف على الصوت، وشاحن هاتف لاسلكي، وكاميرا خلفية، وحساس إضاءة، وغيرها».

هيونداي إلنترا CN7 موديل 2021

تقدم سيارات «النترا CN7» الفئة الثالثة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «مثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، وغيرها».

دعمت طرزات «هيونداي النترا CN7» الفئة الرابعة بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الإضافية ومنها «جنوط رياضية 16 بوصة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرش المقاعد من التريكو، وعجلة القيادة وعصا ناقل الحركة مكسوه من الجلد، ومسند يد خلفي، وإضاءة المصابيح الإمامية والخلفية led، وحساسات ركن خلفية».

زودت سيارات «هيونداي النترا CN7» الفئة الخامسة بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخري «نظام مراقبة ضغط الإطارات، ومكييف هواء أتوماتيك ثنائي المناطق مع وجود فتحات خلفية، وشاشة عدادات ديجيتال 10.25 بوصة، وخاصية المفتاح الذكي مع وجود زر تشغيل وإيقاف / المحرك، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وحساسات مطر، وشبكة أمامية من الكروم، وحليات بالاكصدام من الكروم».

تحتوى سيارات «هيونداي النترا CN7» الفئة السادسة على نفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESB، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAS، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفرش المقاعد من الجلد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومرآه داخلية ذاتية التعتيم، وإضاءة المصابيح الأمامية led».

تقدم طرازات «هيونداى النترا CN7» الفئة السابعة على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «نظام مراقبة النقطة العمياء، وإمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيًا مع وجود ذاكرة داخلية، وشاشة وسائط 10.25 بوصة تعمل باللمس، ونظام ملاحي، ونظام صوتي Bose مكون من عدد 8 مكبرات صوتية، وفرامل يد كهربائية، وغيرها».