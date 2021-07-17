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تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022

تقدم الفئة الأولى بسعر 218.9 ألف جنيه
المال - خاص 5:02 م, السبت, 17 يوليو 21 5:02 م, السبت, 17 يوليو 21

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حددت أسعار سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 218.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GL SR» بنحو 228.9 ألفًا، والفئة الثالثة «GL DAB+ABS» بـ234.9 ألف، والفئة الرابعة «GL DAB+ABS PLUS» بـ244.9 ألف، والفئة الخامسة«GL HL» بسعر 254.9 ألف جنيه خلال يوليو الحالى؛ وفقًا للبيانات المعلنة مجموعة «جي بي غبور أوتو» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، ومازدا، وجيلي» فى مصر.

ينتمي طراز «أكسنت RB» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

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الأبعاد الخارجية

الطول4370 مم
العرض1705 مم
الارتفاع1455 مم
سعة الشنطة الخلفية389 لترًا
مبادرة إحلال السيارات

مواصفات هيونداي أكسنت RB موديل 2022

تقدم سيارات «هيونداي أكسنت RB» موديل 2022 – الفئة الأولى – ببعض التجهيزات ومن أبرزها «نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة، وزجاج كهربائي، وعجلة القيادة قابلة للامالة، ومسند يد أمامي، وإمكانية تعديل مقعد السائق فى 6 اتجاهات، ومكييف هواء يدوي، وجنوط 14 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج فامية خلفي، وريموت كنترول».

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دعمت بنظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية، وراديو، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومشغل صوت مدخل USB – AUX، وبلوتوث، وغيرها».

زودت طرازات «هيونداى أكسنت RB» – الفئة الثانية – بنفس التجهزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات والمواصفات الأخرى «فتحة سقف، وشاشة وسائط 7 بوصة وغيرها».

أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB موديل 2022

تحتوى سيارات «أكسنت RB» – الفئة الثالثة – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، ومصابيح ضباب أمامية، وغيرها»

زودت طرازات «أكسنت RB» – الفئة الرابعة – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، علاوة على ذلك بعض الكماليات الأخرى ومنها «جهاز تحديد المسافة الخلفية، وعجلة القيادة وناقل الحركة مكسو بالجلد، ومقابض داخلية مطلاء من الكروم، وجنوط 16 بوصة، ومثبت سرعة، وغيرها».

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دعمت سيارات «أكسنت RB» – الفئة الخامسة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «فتحة سقف، وغيرها».

هيونداي اكسنت RB
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بقلم المال - خاص

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