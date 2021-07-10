تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021 (صور)

تقدم بأسعار تبدأ من 389.4 إلى 460.5 ألف جنيه لمختلف الفئات

حددت أسعار سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021 الفئة الأولى «Visia» بقيمة بلغت 389.4 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Accenta» بنحو 424.4 ألف، والفئة الثالثة «Tekna» بـ451.4 ألفًا، والفئة الرابعة «Tekna Bose» بـ460.5 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال يوليو الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «نيسان موتور إيجيبت».

ينتمى طراز «قشقاي» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سَعة 1200 سى سى مدعم بشاحن توربيني للهواء، يخرج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 165 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة من صندوق تروس أوتوماتيكى «إكس- ترونيك» من طراز “CVT”.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «نيسان»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.6 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4377 مم العرض 1806 مم الارتفاع 1590 مم

مواصفات نيسان قاشقاي 2021

تقدم سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة توزيع الفرامل EB، وأنظمة مساعدة للفرامل BA، وأنظمة مساعدة عند المنحدرات hill assist».

ودعمت ببعض التجهيزات والكماليات ومنها «جنوط رياضية 17 بوصة، ونظام ضم وتعديل إلكترونى للمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفى معتم، وعجلة قيادة متعددة الوسائط، ومثبت للسرعة، ومفتاح ذكى».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس مدعمة بأنظمة تشغيل التطبققات الذكية Apple Car Play و Android Auto، وراديو – USB، وغيرها”.

نيسان قاشقاي 2021

زودت سيارات «قاشقاي 2021» الفئة الثانية بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات «أنظمة تثبيت السرعات، وكاميرا خلفية، ونظام التحذير قبل التصادم الأمامى Intelligent Forward Collision Warning، ونظام الفرامل الطارئ الذكى Intelligent Emergency Braking، ومكيف هواء أوتوماتيكى ثنائى التحكم، ومصابيح LED، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا داخلية 360 درجة، ومصابيح أمامية ذاتية الضبط مع إضاءة LED”.

تحتوى سيارات «نيسان قاشقاي 2021» الفئة الثالثة على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «عدد 6 وسائد هوائية، ومثبت السرعات، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات المطر، وخاصية التحكم فى وضعية كرسي السائق كهربائيًّا، وحساسات للأمطار، وعدد 6 مكبرات صوتية، وتحكم إلكترونى لمقعد السائق فى درجات التدفئة، وجنوط رياضية 19 بوصة».