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تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» موديل 2021 (فيديو)

تقدم الفئة الأولى بسعر 375 ألف جنيه
المال - خاص 7:50 م, السبت, 16 يناير 21 7:50 م, السبت, 16 يناير 21

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أعلنت شركة «دايموند موتورز» الوكيل الحصري للعلامة التجارية “ميتسوبيشي” فى مصر، أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» موديل 2021 الفئة الأولى «Basic» بقيمة بلغت 375 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «F/O» بنحو 410 آلاف جينه، فى السوق المحلية

وقدرت أسعار سيارات «ميتسوبيشي إكليبس» الفئة الثالثة «H/L» بنحو 440 ألف جنيه، والفئة الرابعة «Sport» بـ470 ألفًا، والفئة الخامسة “T/L” بـ490 ألف جنيه، خلال يناير الحالى.

ميتسوبيشي اكليبس

وينتمى طراز «ميتسوبيشى اكليبس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «ميتسوبيشى» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 9.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4405 مم
العرض1805 مم
الارتفاع1685 مم
سعة الشنطة الخلفية378 لتر

ميتسوبيشي إكليبس 2021

دعمت سيارات «ميتسوبيشي إكليبس » موديل 2021 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للراكب الأمامى، والنظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام صعود المرتفعات HAC”.

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ميتسوبيشي اكليبس

وزوت بمجموعة من الكماليات هي “جنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وحساس مطر، حساسات ركن، ونظام صعود المرتفعات HAC، وشاشة عرض مخصصة بالسرعات والمسافات، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ونظام للتحكم في الإضاءة العالية AHB، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي».

ميتسوبيشي اكليبس 2021

وتحتوى على كماليات إضافية تتمثل فى “دعامات ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، والنظام الذكى لركن السيارة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وشاشة وسائط لعرض البيانات، والبرنامج الترفيهي مكون من (راديو – ومخرج USB – 4 مكبرات صوتية – بلوتوث)، وسبلويلر خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء أتوماتيك، ومنافذ كهربائية، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ونظام للتحكم في الإضاءة العالية AHB، ومقاعد فرش جلد، وتحكُّم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي”.

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وتقدم أيضًا بمجموعة من الكماليات ومن أبرزها “شاشة عرض مخصصة بالسرعات والمسافات، ورادار لتخفيف حدة التصادم الأمامي FCM، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي لوضعية كرسي السائق في 4 اتجاهات، وزجاج ملون خلفي، بالإضافة إلى أنها دعمت بعدد 5 وسائد هوائية إضافية”.

ويوضح الفيديو التالي؛ المواصفات الكاملة لسيارات «ميتسوبيشي إكليبس 2021» في مصر:

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بقلم المال - خاص

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