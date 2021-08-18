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تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «فيات 500X» موديل 2021

تقدم بأسعار تبدأ من 384.9 إلى 494.9 ألف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض 3:30 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21 3:30 م, الأربعاء, 18 أغسطس 21

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حددت أسعار سيارات «فيات 500X» موديل 2021 الفئة الأولى «F/O» بقيمة بلغت 384.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 434.9 ألفًا، والفئة الثالثة بـ«Sport AWD» بسعر 494.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال أغسطس الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «داینامكس للتوزیع» الوكيل الحصري للعلامة الإيطالية «فيات» فى مصر.

ينتمي طراز «فيات 500X» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود، نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4273 مم
العرض1796 مم
الارتفاع1608 مم
سعة الشنطة الخلفية351 لتر
فيات 500X

مواصفات «فيات 500X» موديل 2021

زودت سيارات «فيات 500X» الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها “الوسائد والستائر الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع Yلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية”.

وتقدم بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء أوتوماتيك، وجنوط رياضية 17 بوصة، و زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة».

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فيات 500X

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 8 مكبرات صوتية، وشاشة 7 بوصة مدعمة لأنظمة التشغيل للتطبيقات الذكية “أندرويد و آبل كار بلاي”، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وغيرها”.

دعمت طرازات «فيات 500X» الفئة الثانية بجميع التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها “جهاز تحديد المواقع «GPS»، وخاصية طي المرايات كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تنية عند الابتعاد عن المسار المحدد، وحساسات مطر، وغيرها».

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سعر فيات 500X

فيات 500X موديل 2021

زودت سيارات «فيات Sport AWD 500X» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 170 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من 9 سرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «فيات»، تعتمد تلك الفئة على منظومة الدفع الكلي، وتتسارع تلك الفئة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 8.5 ثانية.

فيات 500X
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بقلم أحمد عوض

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