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تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «فيات 500» موديل 2021 (صور)

قدرت بنحو 329.9 ألف جنيه
المال - خاص 12:38 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 12:38 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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أعلنت شركة “داينامكس أوتو” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “فيات” فى مصر، أسعار سيارات «فيات 500» موديل 2021 لمختلف الفئات فى السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات «فيات 500» بنحو 329.9 ألف جنيه، وسعرت «فيات 500C- كوبية» بقيمة بلغت 369.9 ألف جنيه خلال أكتوبر الحالى.

وتعتمد «فيات 500» على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 101 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة خماسى السرعات.

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ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «فيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 10.5 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سعر فيات 500C

الأبعاد الخارجية

الطول3546 مم
العرض1627 مم
الارتفاع1488 مم
سعة الشنطة الخلفية185 لترًا
فيات 500

«فيات 500» موديل 2021

تقدم سيارات «فيات 500» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «عدد 7 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

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وتحتوى على مجموعة من التجيهزات والكماليات، ومنها “مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط 15 بوصة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وشاشة وسائط تعمل وسائط 7 بوصة، وحساسات ركن خلفية، ومكيف هواء أتوماتيك، ومرايات جانبية كهربائية، وغيرها”.

فيات 500
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بقلم المال - خاص

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