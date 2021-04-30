تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «شيفروليه ماليبو» موديل 2021

أعلنت شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «شيفروليه» في مصر، أسعار سيارات شيفروليه ماليبو موديل 2021 الفئة الأولى «LS» بقيمة 380 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «LTZ» بنحو 435 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «شيفروليه ماليبو» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 163 “حصان“، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيفروليه»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة، فى غضون 9.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4925 مم العرض 1854 مم الارتفاع 1468 مم

شيفروليه ماليبو 2021

زودت سيارات شيفروليه ماليبو موديل 2021 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS مع برنامج التوازن الإليكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، حساسات ركن خلفية»

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «جنوط 16 بوصة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، ومكييف هواء “يدوي” مع مخرج خلفي، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وزجاج كهربائي عازل للصوت، ونظام غلق الابواب، وخاصية تعديل مقعد السائق والراكب الأمامي في 6 اتجاهات، ومثبت سرعة، وضبط وتسخين المرايات كهربائيا ومزودة بإشارات، ومصابيح أمامية هالوچين مع إضاءة نهارية LED، مصابيح ضباب خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

كما زودت بنظام ترفيهي مكون من (راديو- Apple Carplay/ Android Auto – ، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة- بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية – Mini USB Type-ومدخل USB ، وغيرها”.

تقدم طرازات «شيفروليه ماليبو» الفئة الثانية بكافة المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «عدد 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS مع برنامج التوازن الإليكتروني ESP، وفرامل يد كهربائية، ونظام الثبات الإلكتروني، وحساسات ركن خلفية».

ووزدوت ببعض التجهيزات والكماليات التالية «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، وزجاج كهربائي عازل للصوت، ونظام غلق الابواب، ومثبت سرعة، وضبط وتسخين المرايات كهربائيا ومزودة بإشارات، مصابيح ضباب خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا خلفية HD، جنوط رياضية 18 بوصة».

كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (راديو – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بانظمة تشغيل الغاز الطبيعي، و بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية – Mini USB Type- ومدخل USB)، وغيرها”.

وتقدم ببعض الكماليات الإضافية ومن أبرزها «حساسات ركن أمامي، وعجلة القيادة و ناقل الحركة مكسوة بالجلد، ومكييف هواء أوتوماتيك مزدوج، وزجاج كهرباء يعمل أوتوماتيكي للأسفل ولأعلى (للسائق فقط)، وتشغيل السيارة عن بعد بريموت كنترول، وخاصية التحكم في مقعد السائق في 8 اتجاهات كهربائيًا – ومقعد الراكب يعمل في 6 اتجاهات كهربائيًا، والتحكم كهربائيا في ظهر المقاعد الأمامية (القطنية)، والمقاعد من الجلد، وخاصية تسخين وتبريد بالمقاعد الأمامية، وضم المرايات الجانبية كهربائيًا، ومرايا داخلية ذاتية التعتيم، ومصابيح أمامية وخلفية LED، وفتحة سقف بانوراما، ومقابض السيارة من الكروم، وغيرها».