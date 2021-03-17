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تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات «سيات أرونا» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 310 آلاف جنيه
المال - خاص 9:06 م, الأربعاء, 17 مارس 21 9:06 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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استقرت أسعار سيارات «سيات أرونا» موديل 2021 الفئة الأولى «Reference» عند مستوى 310 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Style» بنحو 345 ألفًا، والفئة الثالثة «FR» بـ365 ألف جنيه، فى السوق المحلية خلال شهر مارس الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «كيان إيجيبت» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «سيات» فى مصر.

وينتمى طراز «سيات أرونا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 11.5 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4138 مم
العرض1781 مم
الارتفاع1552 مم
سعة الشنطة الخلفية400 لتر
  • سيات ارونا 2021

سيات أرونا 2021

زودت سيارات «سيات أرونا» موديل 2021- الفئة الأولى- بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان؛ ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، مثبت سرعة، وحساسات ركن».

تحتوى طرازات «سيات أرونا 2021»- الفئة الثانية- بكل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومن أبرزها «جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية led، وخاصية التحكم فى ضبط، ومكيف الهواء بالمقصورة الداخلية، وغيرها».

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تقدم سيارات «أرونا»- الفئة الثالثة- بنفس المواصفات والتجهيزات المدعمة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات، ومنها «شاشة وسائد متعددة الاستخدامات مقاس 8 بوصة، ونظام تعليق رياضى، وخاصية التحكم فى مقعد السائق الأمامي، وغيرها».

سيات ارونا
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بقلم المال - خاص

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