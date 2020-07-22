تفاصيل أسعار ومواصفات سيارات تويوتا كورولا موديل 2021 (صور)

أعلنت شركة “تويوتا إيجيبت”- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “تويوتا” في مصر، أسعار سيارات تويوتا كورولا موديل 2021 الفئة الاولى «M/T» عند مستوى 290 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T Basic» بقيمة 315 ألفًا، وحددت الفئة الثالثة «STD» بنحو 350 ألفًا، وقدرت الفئة الرابعة «F/O» بـ380 ألفًا، وبلغت الفئة الخامسة نحو 400 ألف، وقدرت الفئة السادسة «H/L»بسعر 450 ألفًا في السوق المحلية

وينتمي طراز «تويوتا كورولا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك 1600 سي سي، ليولد قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4630 مم العرض 1780 مم الارتفاع 1435 مم سعة الشنطة الخلفية 371 لتر

تويوتا كورولا 2021

تقدم سيارات تويوتا كورولا موديل 2021 فئة «BASIC» بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP».

احتوت على جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب خلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، ومكيف هواء أتوماتيك، وزجاج كهربائي، وشاشة عرض البيانات “عدادات” 4.2 بوصة، مرايات جانبية كهربائية.

دعمت طرازات تويوتا كورولا فئة «STD» بكل المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP».

وتضمنت جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، وعجلة قيادة متعددة الاغراض، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي، وتكييف هواء أوتوماتيك، ومقعد كهربائي ادعم فقرات القطانية.

احتوت تلك الفئة على شاشة عرض بيانات “العدادات” 4.2 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية مع خاصية تسخين المرايات الجانبية، والزجاج الخلفي والجانبي ملون أسود.

زودت طرازات تويوتا كورولا فئة «F/O» بالمواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة الموجودة بالفئة السابقة، واحتوت على بعض الكماليات الإضافية، ومنها “مصابيح أمامية وخلفية LED، ومكييف هواء مزدوج مع مخرج خلفي.

دعمت تلك الفئة مرايات داخلية كهربائية، وحساس مطر، وشاشة بيانات “عدادات” 7 بوصة، و مفتاح بصمة، وخاصية ضم المرايات كهربائية، حساسات ركن أمامية وخلفية، وفتحة سقف، وغيرها.

تقدم طرازات تويوتا كورولا فئة «H/L» بكافة المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة الأساسية، بجانب أنها دعمت ببعض الكماليات الإضافية، ومنها “جنوط رياضية 17 بوصة، ووسائد هوائية أمامية وستائرية، وشاشة تعمل باللمس 8 بوصة، كاميرا خلفية، وشاحن هاتف لاسلكي، وخاصية ضم المرايات الكهربائية أتوماتيك، ورشاشات للمصابيح الأمامية، وفتحة سقف”.