تفاصيل أسعار ومواصفات «إم جي RX5» موديل 2021 (صور)

أخطرت شركة “المنصور للسيارات” الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، إم جي” في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين القائمة السعرية الجديدة للعلامة الصنية “MG”، التى تتضمنت أسعار سيارات «إم جي RX5» موديل 2021 لمختلف الفئات المطروحة فى السوق المحلية.

وقدرت أسعار طرازات «إم جي RX5» الفئة الأولى «Classic» بنحو 319 ألفًا و990 جنيهًا، وسعرت الفئة الثانية «Comfort» بنحو 339 ألفًا و990 جنيهًا.

وحددت أسعار سيارات «إم جي RX5» الفئة الثالثة «Luxury» بقيمة 369 ألفًا و990 جنيهًا فى السوق المحلية.

وينتمى طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات«SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، لينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4545 مم العرض 1855 مم الارتفاع 1719 مم سعة الشنطة الخلفية 595 لترا

إم جي RX5 موديل 2021

تقدم طرازات «ام جي RX5» موديل 2021 الفئة الأولى «Classic» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد أمان للاطفال».

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكييف هواء أتوماتيك مع مخارج خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي للنوافذ، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية “يدوى”، والنظام الترفيهي مكون من ( 4 مكبرات صوتية، وراديو- بلوتوث- مدخل USB)، وغيرها.

دعمت «MG RX5» الفئة الثانية «Comfort» بالمواصفات ووسائل الأمان، من أبرزها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد أمان للاطفال».

وتحتوى تلك الفئة على نفس الكماليات والتجهيزات ومنها “مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكييف هواء أتوماتيك مع مخارج خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي للنوافذ، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية “يدوى”، والنظام الترفيهي مكون من ( 6 مكبرات صوتية، وراديو- بلوتوث- مدخل USB) مع خاصية الربط بين الهاتف والجهاز الترفيهي، بالإضافة إلى الأوامر الصوتية في الهاتف والبلوتوث، وغيرها.

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الإضافية عن الفئة السابقة، ومنها “مصابيح ضباب، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف “جلد”، وغلق مركزي للابواب بريموت، وتشغيل السيارة بدون مفتاح، وشاشة وسائط 8 بوصة، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة وغيرها”.

دعمت طرازات «ام جي RX5» الفئة الثالثة «Luxury»، بالمواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة «الوسائد الهوائية للسائق والراكب الامامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد أمان للاطفال».

وتحتوى على التجهيزات والكماليات التالية “جنوط رياضية 18 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكييف هواء أتوماتيك مع مخارج خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج النوافذ كهربائي، والنظام الترفيهي مكون من ( 6 مكبرات صوتية، وراديو- بلوتوث- مدخل USB) مع خاصية الربط بين الهاتف والجهاز الترفيهي، بالإضافة إلى الأوامر الصوتية في الهاتف والبلوتوث”.

كما شملت مصابيح ضباب، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف “جلد”، وغلق مركزي للابواب بريموت، وتشغيل السيارة بدون مفتاح، وشاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها”.

ودعمت تلك الفئة بمجموعة من الكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، ومنها «وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق، وفتحة سقف بانوراما، ومصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED، وغيرها».