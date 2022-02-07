تفاصيل أسعار تذاكر قطارات الوجه البحري.. والسكة الحديد تنفي زيادتها

انطلاقا من القاهرة إلى محطات الوقوف المقررة بخطوطه

أكدت هيئة السكك الحديدية على عدم حدوث زيادات جديدة على أسعار التذاكر الخاصة بخطوط القطارات العاملة على محطات الوجه البحري انطلاقا من القاهرة إلى محطات الوقوف المقررة بخطوطها.

وأصدر المركز الإعلامى قوائم توضح أسعار التذاكر المطبقة لعدد من خطوط الوجة البحرى للتأكيد على عدم وجود زيادات جديدة.

حيث تضمنت القوائم أسعار التذاكر من محطة القاهرة إلى طنطا بالنسبة للدرجة الأولى المكيفة والتى تبلغ 45 جنيها للتذكرة الكاملة و35 جنيها لنصف التذكرة ، بينما سعر الدرجة الثانية المكيفة يبلغ 35 جنيها للتذكرة الكاملة و30 جنيها لنصف التذكرة ، فى حين يبلغ سعر التذكرة لقطارات الثالثة التهوية 20 جنيها وقطارات تحيا مصر 10 جنيهات.

كما أوضحت القوائم أن أسعار التذاكر من محطة القاهرة إلى المحلة الكبرى وسمنود بالنسبة للدرجة الأولى المكيفة تبلغ 50 جنيها للتذكرة الكاملة و40 جنيها لنصف التذكرة ، بينما سعر الدرجة الثانية المكيفة 40 جنيها للتذكرة الكاملة و35 جنيها لنصف التذكرة ، فى حين يبلغ سعر التذكرة لقطارات الثالثة التهوية 20 جنيها وبالنسبة لقطارات تحيا مصر تبلغ 12 جنيها.

وأظهرت قوائم هيئة السكك الحديدية، أن أسعار التذاكر من محطة القاهرة إلى المنصورة بالنسبة للدرجة الأولى المكيفة والتى تبلغ 55 جنيها للتذكرة الكاملة و45 جنيها لنصف التذكرة ، بينما سعر الدرجة الثانية المكيفة يبلغ 40 جنيها للتذكرة الكاملة و35 جنيها لنصف التذكرة ، فى حين يبلغ سعر التذكرة لقطارات الثالثة التهوية 25 جنيها وبالنسبة لقطارات تحيا مصر 14 جنيها.

كما أوضحت القوائم أن أسعار التذاكر من محطة القاهرة إلى دمنهور بالنسبة للدرجة الأولى المكيفة تبلغ 60 جنيها للتذكرة الكاملة و45 جنيها لنصف التذكرة ، بينما سعر الدرجة الثانية المكيفة 45 جنيها للذكرة الكاملة و40 جنيها لنصف التذكرة ، فى حين يبلغ سعر التذكرة لقطارات الثالثة التهوية 25 جنيها ولقطارات تحيا مصر 14 جنيها.

وبينت قوائم هيئة السكك الحديدية أن أسعار التذاكر من محطة القاهرة إلى سيدى جابر والإسكندرية بالنسبة للدرجة الأولى المكيفة والتى تبلغ 70 جنيها للتذكرة الكاملة و55 جنيها لنصف التذكرة ، بينما سعر الدرجة الثانية المكيفة 55 جنيها للتذكرة الكاملة و50 جنيها لنصف التذكرة ، فى حين يبلغ سعر التذكرة لقطارات الثالثة التهوية 35 جنيها ولقطارات تحيا مصر 20 جنيها.

وكان وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قد قال قبل شهرين إنه تم تخصيص 225 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير السكة الحديد، منها 100 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، موضحا أن المشروعات التى تشمل التطوير تتضمن الوحدات المتحركة بتكلفة 53 مليار جنيه، والبنية الأساسية بتكلفة 105 مليارات جنيه، وتطوير نظم الغشارات بتكلفة 50 مليار جنيه، وتطوير الورش الغنتاجية بتكلفة 15 مليار جنيه، وتنمية العنصر البشري بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأوضح وزير النقل أن تطوير أسطول الوحدات المتحركة ينقسم إلى الجرارات وعربات الركاب، لافتا إلى أنه تم التعاقد على توريد عدد 260 جرارا جديدا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 172 جرارا بتكلفة إجمالية حوالى 13 مليار جنيه منها 170 جرارا جديدا و110 جرارات مجددة لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية حوالى 8.5 مليار جنيه.

وبالنسبة لعربات الركاب، ذكر الوزير أنه تم التعاقد على توريد 1300 عربة جديدة، ورفع كفاءة وتجديد 1313 عربة بتكلفة إجمالية حوالى 19 مليار جنيه منها 850 عربة جديدة و870 عربة مجددة لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية حوالى 12 مليار جنيه، وذلك لرفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب/ يوم فى عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب/ يوم فى عام 2024.

وأضاف وزير النقل: بالنسبة لعربات البضائع تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع على توريد 1215 عربة بضائع أنواع بتكلفة إجمالية حوالى 4.1 مليار جنيه، منها 790 عربة بضائع أنواع لصالح خط الصعيد بتكلفة إجمالية حوالى 2.7 مليار جنيه، وذلك لرفع طاقة نقل البضائع من حوالى 4 ملايين طن سنوياً في عام 2014 إلى 13 مليون طن سنوياً فى عام 2024.

وبخصوص تطوير نظم الإشارات، أشار وزير النقل إلى أنه جار تطوير نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم من إجمالي الشبكة الرئيسية التي يصل طولها إلى 10000 كم لتحويلها من النظام الميكانيكى إلى النظام الإلكترونى الحديث، لضمان رفع معدلات الأمان والسلامة وتقليل زمن التقاطر وبالتالى زيادة عدد الرحلات بتكلفة إجمالية حوالي 50 مليار جنيه أهمها خط القاهرة/ أسوان بطول 900 كم بتكلفة حوالى 24 مليار جنيه.

وبالنسبة لتطوير البنية الأساسية، قال وزير النقل إنه تم التخطيط لتطوير 370 محطة هيئة السكك الحديدية بتكلفة 2.7 مليار جنيه منها 108 في صعيد مصر بتكلفة 516 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير المحطات ومحطات المراكز والقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.