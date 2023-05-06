تفاصيل أسعار تذاكر دخول قلعة صلاح الدين الأيوبى للسائحين الأجانب بعد زيادتها (مستند)

قرر المجلس الأعلى للآثار، زيادة أسعار تذاكر دخول قلعة صلاح الدين الأيوبى للسائحين الأجانب لتصل إلى 300 جنيه للسائح الأجنبى بدلاً من 200 جنيه حاليًا، وللطالب الأجنبى بسعر 150 جنيه بدلاً من 100 جنيه، وذلك إعتبارًا من 1 يونيو المقبل.

فيما تصل أسعار تذاكر الدخول إلى بانوراما قصر البارون للسائح والطالب الأجنبى 80 جنيه بدلاً من 50 جنيهاً حاليًا، وذلك وفقًا لمنشور حصلت “المال” على نسخة منه.

وترتفع سعر زيارة قصر محمد على بشبرا (الافتتاح قريبا) من 100 إلى 160 جنيه للسائح الأجنبي، ومن 50 إلى 80 جنيه للطالب الأجنبي.

وكان المجلس الأعلى للآثار، قرر زيادة أسعار تذاكر زيارة المواقع الأثرية والمتاحف المصرية للأجانب بنسبة 50% عن الأسعار الحالية، على أن يبدأ العمل بتطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 يونيو 2023، وتشمل تذاكر دخول السائح الأجنبي، والطالب الأجنبي.

يأتى قرار تعديل أسعار التذاكر في ظل الوضع الاقتصادى الراهن وما يشهده من ارتفاع معدل التضخم والتغير في سعر الصرف.