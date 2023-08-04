تفاصيل أسعار تذاكر جميع القطارات المكيفة للسائحين العرب فقط

أعلنت هيئة السكة الحديد عن أسعار تذاكر جميع القطارات المكيفة للعرب فقط، وذلك لأول مرة يتم هذا الاجراء بالهيئة.

ونص منشور صادر عن الادارة المركزية للتسويق والمبيعات، بهيئة السكة الحديد أن التذاكر تشمل من القاهرة الى الاسكندرية درجة أولى 450 جنيه، و300 جنيه للدرجة الثانية لقطارات التالجو، وvip وصلت الى 290 جنيه للدرجة الاولى، و230 جنيه للدرجة الثانية، وبالنسبة للقطار الاسباني بلغت 160 جنيه للدرجة الاولى، والثانية 130 جنيه، بينما الدرجة الثالثة المكيفة بلغت 120 جنيه.

وبالنسبة للمسافة من القاهرة الى الاقصر، فكانت التعريفة قد بلغت حسب المنشور درجة أولى 1200 جنيه، و800 جنيه للدرجة الثانية لقطارات التالجو، وvip وصلت الى 560 جنيه للدرجة الاولى، و380 جنيه للدرجة الثانية، وبالنسبة للقطار الاسباني بلغت 320 جنيه للدرجة الاولى، والثانية 240 جنيه، بينما الدرجة الثالثة المكيفة بلغت 300 جنيه.

وبالنسبة للمسافة من القاهرة الى أسوان، فكانت التعريفة قد بلغت حسب المنشور درجة أولى 1400 جنيه، و1100 جنيه للدرجة الثانية لقطارات التالجو، وvip وصلت الى 670 جنيه للدرجة الاولى، و430 جنيه للدرجة الثانية، وبالنسبة للقطار الاسباني بلغت 400 جنيه للدرجة الاولى، والثانية 290 جنيه، بينما الدرجة الثالثة المكيفة بلغت 340 جنيه.

ونص المنشور على أنه في حالة تواجد راكب يحمل الجنسية العربية ومعه تذاكر بأجرة المصريين يتم تحصيل فرق الاجرة بدون غرامة حتى 15 أكتوبر المقبل.

كما أنه اعتبارا من 16 أكتوبر المقبل يتم تحصيل فرق الاجرة مضاف اليها قيمة الغرامة المقررة.

كان وزير النقل الفريق كامل الوزير، قال إن مشروعات السكة الحديد التى نفذت والجارى العمل على تنفيذها والمخطط لها مستقبلا بمعاونة القطاع الخاص تبلغ 90 مشروعا بتكلفة 225 مليار جنيه.

يذكر أن أهم المشروعات السكة الحديد هى توريد 260 جرارا وإعادة تأهيل 172 جرارا مع شركتى GE وPRL وتوريد 1350 عربة سكة حديد مع «جونز فاجى» المجرية وتوريد 7 قطارات نوم و6 ركاب مع «تالجو».

يضاف إلى ما سبق تطوير نظم الإشارات والبنية الأساسية على خطوط الشبكة الرئيسية، بإجمالى أطوال 1900 كم كمرحلة أولي، وباقى الشبكة كمرحلة ثانية وإنشاء خطوط سكة حديد جديدة (المناشي/ 6 أكتوبر بطول 70 كم، والروبيكي/ العاشر/ بلبيس بطول 50 كم).