تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الإدخار (3و5) أعوام بالبنوك

دفعت المنافسة القوية على المدخرات، والرغبة فى الحفاظ على قاعدة العملاء، عددًا كبيرًا من البنوك المحلية للإبقاء على مستويات فائدة مرتفعة على شهادات الإدخار ذات العائد الثابت، التى تصل مدتها إلى 3 أعوام، طبقًا لحصر أجرته «المال» شمل ما يزيد عن 31 بنكًا محليًا.

طرح بنكا الأهلى ومصر، فى مارس الماضى وعاء إدخاريًا بفائدة %15 لأجل عام واحد، استطاعا من خلاله جمع ما يزيد عن 120 مليار جنيه.

قال مسئول قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك الخاصة: «كان علينا أن نحافظ على عملائنا، لذا قررنا الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة نسبيًا بخصوص الشهادات مدة 3 أعوام».

كشف الحصر الذى تم جمع بياناته عبر مراكز الخدمة الهاتفية والمواقع الإلكترونية للبنوك عن استقرار معدلات الفائدة بين (10 و%12.3) على الشهادات التى تصل مدتها إلى 3 أعوام، و(8 إلى %10) على الأوعية لأجل 5 أعوام.

يذكر أن معدلات الفائدة على الإيداع لدى البنك المركزى المصرى تسجل حاليًا %9.25 بينما تبلغ على الإقراض %10.25.

طبقًا لبيانات الحصر، يقدم البنك الأهلى ومصر أعلى فائدة لمدة عام قدرها %15 وعلى مستوى الشهادات مدة 3 أعوام، يقدم البنكان بجانب «التجارى الدولى، والعربى الأفريقى، وقطر الوطنى» مستويات فائدة تبلغ %12 على الإصدار الشهرى و%12.25 على الربع سنوى، وينفرد «العربى الأفريقى» بطرح أعلى فائدة قدرها %12.37 على دورية الصرف نصف السنوية.

كما يقدم بنك «بلوم – مصر» أسعار فائدة %11 على شهادة الحلم الثلاثية بدورية صرف شهرية، وعائد %12 على شهادة bloom waves السنوية، مع وضع حد أدنى 300 ألف جنيه عند شراء الشهادة لأول مرة.

تترقب السوق المحلية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اليوم الخميس، لبحث أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، فى ضوء مجموعة من المتغيرات من بينها ارتفاع قراءة المعدل السنوى للتضخم عن شهر أبريل الماضى إلى %5.9 مقارنة بـ%5.1 نهاية مارس.

محمود الصباغ – فاطمة إمام