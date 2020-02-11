تفاصيل أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي السلام

حددت محافظة القاهرة قيمة 1000 جنيه للمتر السكني في التصالح في مخالفات البناء لحي السلام والتي تتراوح في الشوارع التي يبلغ عرضها أكبر من 25 متر في حين سجل المتر التجاري للتصالح في مخالفات البناء قيمة 800 جنيه وكذلك 600 جنيه للمتر الإداري في حين سجل المتر الصناعي قيمة 800 جنيه.

وشملت تلك الشوارع كل من شارع التروللي وشارع 6 أكتوبر والضغط العالي ومدينة الحرفيين وجمال عبد الناصر وشارع الشركات وغرب الرشاح والسادات.



وضمت أيضا جسر السويس والأربعين و شارع الطلمبات بالإضافة إلى تقسيم الفردوس و كمبوند مون سيتى ومون جارد وتقسيم الملاحة الجوية.



الوحدات السكنية سجلت 600 جنيه للمتر للشوارع الأقل 25 متر

بينما سجلتا التصالح في بعض المخالفات في البناء الشوارع التي يقل عرضها عن 25 متر مربع وأكثر من 10 أمتار قيمة 600 جنيه للوحدات السكنية والتجارية والإدارية في حين سجل التصالح في مخالفات البناء للمتر الصناعي قيمة 400 جنيه.



وضمت الشوارع كل من ترعة الشرفا والمصانع والبرج وشارع اللواء كمال حجاب وشارع أبو رجيلة وشارع الجنينة وخالد بن الوليد ومسجد قباء ومحمد عبد الفتاح وأحمد ممدوح وشارع الشيخ الشعراوي ومصطفى كامل.



وأضافت القائمة كل من شارع المرور وشارع عمان وشارع الدجوي وشارع الأمل وشارع النيل وشارع السادات شارع المطحن.



وحددت القاهرة قيمة التصالح في مخالفات البناء للشوارع التي يبلغ عرضها أقل من 10 أمتار سعر 600 جنيه للمتر السكني و500 جنيه للمتر التجاري و400 جنيه للمتر الإداري والصناعي.

