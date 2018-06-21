تفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية فى ختام الأسبوع

رجب عز الدين: أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى. وأظهر الجدول استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات وإيديتا للصناعات الغذائية ، وليسيسكو مصر، لرصيدهم ، وتبقى 2167 سهما للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المت

رجب عز الدين:

أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات وإيديتا للصناعات الغذائية ، وليسيسكو مصر، لرصيدهم ، وتبقى 2167 سهما للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات، وهو نفس المعدل المستقر منذ أكثر من أربعة أشهر تقريبا.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى لاتزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، وبالم هيلز 464.2 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للإسكان 321.4 مليون سهم، أما “جى بى أوتو” فيتبقى لها 280.9 مليون سهم ، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.6 مليون سهم .

ويتبقى لشركات : “هيرميس ، وحديد عز، ، ودومتى ، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت ، وباكين، 138مليون جنيه ،129.4 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 57.7 مليون سهم ،42.7 مليون سهم، ،3.6 مليون سهم على التوالي.

وأدخلت إدارة البورصة المصرية – فى أغسطس 2016 – تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على ” ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة يمنع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة.

وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية، وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية، وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.