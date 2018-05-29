تفاصيل آخر تطورات تشييد مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية

المال- خاص تفقد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة وتابع على الطبيعة الموقف التنفيذي لكافة بنود المشروع، خاصة أعمال الأسقف والحوائط والمآذن والأرضيات وغيرها.جاء ذلك بحضور المهندسين إمام عفيفي نائب

المال- خاص

تفقد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، صباح اليوم الثلاثاء، مشروع مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة وتابع على الطبيعة الموقف التنفيذي لكافة بنود المشروع، خاصة أعمال الأسقف والحوائط والمآذن والأرضيات وغيرها.

جاء ذلك بحضور المهندسين إمام عفيفي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عباس عضو مجلس الإدارة ومفيدة علام استشارية طرق الشركة والمشرفة على قطاع المعامل ورؤساء القطاعات ومديري الأفرع والإدارات العاملة بالمشروع.

جدير بالذكر أن مشروع مسجد الفتاح العليم يتكون من بدروم على مساحة 6325 م2، وأرضى يضم صحن المسجد علي مساحة 6325 م2، ويتسع لعدد (6300 مصلٍ )، وله 6 مداخل ومدخل جانبي لمصلى السيدات بالدور الأول، و ساحة للصلاة الخارجية تتسع لـ 3400 مصلٍ، وبدروم يضم مصلى رجال (1200 مصلٍ)، و مصلى سيدات (300 مصلٍ )، وعدد (2) ميضة للرجال، وعدد (2) ميضة للنساء، ومتحف رسالات سماوية، ودار تحفيظ قرآن، ومستوصف.

كما يضم المسجد 4 مآذن بارتفاع 90 م للمئذنة وقبة رئيسية لصحن المسجد بقطر 33م وارتفاع 28 م و 4 قباب ثانوية لصحن المسجد بقطر 12.5 وارتفاع 10م .