تفاصبل اعتقال رئيس الاتحاد الإسباني ثانى أهم شخصية بعد رئيس فيفا

خالد بدر الدين:أعلنت الشرطة الإسبانية الثلاثاء، أنها اعتقلت انخيل ماريا بيار رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي فيفا واعتقلت أيضا جوركا ابن بيار نائب رئيس الاتحاد للشئون المالية و ابن آخر يشغل منصب أمين الاتحاد الاسباني للعبة بزعم تورطهم في عمليات احتيال واختل

خالد بدر الدين:





أعلنت الشرطة الإسبانية الثلاثاء، أنها اعتقلت انخيل ماريا بيار رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي فيفا واعتقلت أيضا جوركا ابن بيار نائب رئيس الاتحاد للشئون المالية و ابن آخر يشغل منصب أمين الاتحاد الاسباني للعبة بزعم تورطهم في عمليات احتيال واختلاس بعد مداهمة عدة مكاتب في مدريد في إطار تحقيقات في مزاعم فساد.

وذكرت وكالة بلومبرج أن انخيل ماريا بيار – ثانى أهم شخصية بعد جيانى إينفانتينو رئيس الفيفا – يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الأوروبي كما نافس على رئاسة الاتحاد الأوروبى العام الماضي لخلافة الفرنسي ميشيل بلاتيني قبل أن ينسحب للتركيز على خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الاسباني لكرة القدم للبقاء فترة أخرى.

وتعرض بيار لاعب وسط فريق أتليتيك بيلباو السابق و رئيس الاتحاد الاسباني للعبة منذ قرابة 30 عاما لغرامة قدرها 25 ألف فرانك سويسري (26 الف دولار) العام الماضي من لجنة القيم بالفيفا لعدم تعاونه مع تحقيقاتها المتعلقة باستضافة بطولتي كأس العالم 2018 و2022.