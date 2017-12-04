تفاؤل سوق السيارات بعد إلغاء حدود الإيداع والسحب للعملة الأجنبية



شادى ريان: القرار يسهم فى القضاء على الأوفر برايس وقوائم الانتظار

حسن سليمان: مخاوف من تراجع قيمة الجنيه مع تزايد الطلب على الدولار



شريف عيسى:



انتابت حالة من التفاؤل سوق السيارات، بعد إعلان البنك المركزى إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات.



واعتبر البعض القرار بداية إنفراجة للسوق الذى يعانى على مدار العاميين الماضيين، من تراجع معدلات أداء مبيعاته بنسبة تجاوزت 50%، نتيجة القيود الاستيرادية، بالإضافة إلى قرار التعويم.



وتوقعوا أن يسفر قرار الإلغاء عن نمو مبيعات السوق الإجمالية بنسبة تصل إلى 15%، بحلول 2018، بالتزامن مع بدء انعكاس القرار على الحصص الاستيرادية للشركات.



وقال شادى ريان، رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات، إن القرار سيؤدى إلى استعادة السوق لمعدلات نمو، تراجعت على مدار العامين الماضيين تأثراً بقرارات وضع حدود لفتح الاعتمادات الدولارية، وحتى قرار المركزى المتعلق بتحرير أسعار الصرف.



وأشار ريان لـ “المال” إلى أن إلغاء الحدودى القصوى للإيداعات والسحب النقدى ستسهم فى تحقيق التوزان بين العرض والطلب على السيارات الزيرو، بعد أن تسبب نقص المعروض فى استعادة السوق لظاهرتى الأوفر برايس “البيع بسعر أعلى من السعر الرسمى المعلن من الوكيل”، وقوائم الانتظار.



وتوقع أن يشهد سوق السيارات بنهاية 2018 نموا ًفى أداء معدلات مبيعاته الإجمالية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، بعد القرارات الاقتصادية الصادرة اليوم.



وتوقع حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، أن يتسبب فتح الاعتمادات الدولارية للسلع غير الأساسية فى زيادة أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، ما سيؤثر بالسلب على قوة الجنيه المصرى.



وأوضح أن قرار المركزى يدل على تضارب التصريحات التى يدل بها وزراء المجموعة الإقتصادية، والتى تؤكد دائماً على رغبة الدولة فى إحلال المنتج المحلى، محل المستورد، خاصة أن القرار يفتح الباب على مصراعيه أمام المستوردين لسلع وخدمات رفاهية.



وأكد أن مصانع السيارات لن تتأثر بقرار رفع القيود على التحويلات، خاصة مع تراجع الطلب، بالتزامن مع الزيادات التى شهدها السوق خلال الفترة الماضية، وتخفيض معدلات الإنتاج، مقارنة بالكميات المنتجة فى 2015.



وتوقع مصدر مسئول بأبو غالى موتورز، وكيل سيارات سوبارو، أن يشهد سوق السيارات إنفراجة، واستعادة لمعدلات نموه بالتزامن مع تزايد الطلب بداية من الربع الأخير من العام الجارى.



وأوضح أن قرار المركزى سيسهم فى زيادة المعروض من السيارات، بعد قدرة البنوك على تمويل الحصص الاستيرادية التى تستهدفها الشركات بداية من العام المقبل، مؤكداً أن القرار سيسهم فى الحد من ظاهرة الأوفر برايس، وقوائم الانتظار.



وأبدى المصدر مخاوفة من أن يتسبب رفع القيود الاستيرادية على السلع غير الأساسية فى تزايد الطلب على الدولار، ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الصرف، وحدوث موجه غلاء جديدة.



كان البنك المركزى قد أعلن اليوم الثلاثاء عن إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية للشركات وذلك اعتبارا من اليوم.





