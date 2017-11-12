تفاؤل حذر بتعديل نظرة S&P للاقتصاد المصرى

❐ عمرو حسنين: لا يمثل تغييرًا كبيرًا.. والمستوى B لا يزال متدنياً ❐ هانى فرحات: النمو سيرتفع إلى %5 بنهاية العام المالى ❐ إسراء أحمد: الديون المرتفعة والبطالة وانخفاض النمو أبرز التحديات منى عبدالبارى ومصطفى طلعت رحب عدد من محللى الاقتصاد الكلى بتقدير مؤسسة ستاندر أند بورز «S&P&raq

❐ عمرو حسنين: لا يمثل تغييرًا كبيرًا.. والمستوى B لا يزال متدنياً

❐ هانى فرحات: النمو سيرتفع إلى %5 بنهاية العام المالى

❐ إسراء أحمد: الديون المرتفعة والبطالة وانخفاض النمو أبرز التحديات



منى عبدالبارى ومصطفى طلعت

رحب عدد من محللى الاقتصاد الكلى بتقدير مؤسسة ستاندر أند بورز «S&P» الصادر أول أمس، والذى رفع النظرة المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وربطه بين قيام «S&P»، بإعادة النظر فى التقييم الائتمانى الحالى لمصر، عند «+B» على المدى القصير، و«- B» على المدى الطويل، بإجراء الحكومة للعديد من الاصلاحات المرجوة.

وتطرق المحللون لعدة تحديات اقتصادية يجب على الحكومة المصرية تحقيقها لرفع درجة التصنيف الائتمانى، ومنها زيادة قيم الاستثمار الأجنبى المباشر، وخفض معدلات الدين المرتفعة والبطالة، وزيادة معدلات النمو، وهى العوامل التى دفعت المحللين لاستبعاد أى توقعات لرفع درجة التقييم لمصر فى فترة قصيرة.

وأصدرت مؤسسة ستاندرد العالمية تقريراً يرفع النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مع تأكيد التقييم الائتمانى عند «+B» على الأجل القصير و«- B» على الأجل الطويل بسبب ارتفاع العجز المالى، ولكنها أكدت إمكانية تعديل النظرة المستقبلية إذا قلصت الحكومة المصرية، بالتدريج، نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يصطدم بتزايد العجز المالى، وارتفاع تكاليف القروض، وانخفاض الجنيه أكثر من المتوقع.

قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس»، إن تعديل التصنيف الذى أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز، لا يمثل تغييراً كبيرا لا سيما مع التصنيف المتدنى للمؤسسة العالمية لبنود الاقتصاد المصرى، إلا أنه يمهد نحو اتجاه مؤسسات تصنيف ائتمانى أخرى لإعادة تقييمه.

ولفت حسنين إلى أن المؤشرات التى وضعتها «S&P» كشرط لتغيير تصنيف الاقتصاد المصرى العام المقبل بسيطة ويمكن الوصول إليها، وليست هناك أى عقبة فى تحقيقها طالما واصلت الأوضاع الاستقرار.

ويرى حسنين أن المؤشر الأكثر تأثيرًا فى المستهدفات الموضوعة من قبل المؤسسة الدولية هو الاستثمار الأجنبى المباشر، لأنه المحرك لمعظم المؤشرات الأخرى، وأن إحراز تقدم كبير فى هذا المؤشر سيكون عاملا مؤثرا فى تغيير التصنيف الائتمانى لمصر، رغم كونه يرى أن التغيير لن يكون له تأثير كبير، نظرًا لأن الترقية ستكون إلى B وهو بدوره تقييم متدن للغاية.

وتوقعت ستاندرد ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد إلى %4.4 خلال العاميين الماليين «2018 – 2019» و«2019 – 2020» مقارنة بـ%3.8 بنهاية العام المالى الماضى، نظراً لانتعاشة الاستثمار الأجنبى المباشر، وتحويلات العاملين فى الخارج، وإيرادات إنتاج الغاز الطبيعى من حقل «ظهر».

وقال هانى فرحات، كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن تغيير التصنيف إلى نظرة إيجابية خطوة تأخرت كثيراً من المؤسسة المالية، خاصة مع قيام مصر بإصلاحات اقتصادية صعبة، منها التعويم وترشيد دعم الطاقة.

وأشار «فرحات» إلى أن الإجراءات الأخيرة تمهد الطريق إلى رفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسة الدولية، خاصة مع استمرار فترة الإصلاحات الاقتصادية، والمتوقع أن تشهد استقرارًا فى سعر صرف الجنيه، وانخفاض أسعار الفائدة، وتحسن معدلات النمو الاقتصادى مقارنة بالسنوات السابقة.

وتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصرى إلى %5 بنهاية العام المالى الحالى.

وقالت إسراء أحمد، المحلل الاقتصادى بشركة مباشر للبحوث، إن التغيير فى حد ذاته مؤشر إيجابى يساهم بشكل كبير فى تسويق الطرح المنتظر للسندات الدولارية فى السوق العالمية، خلال الفترة المقبلة، إلا أن تغيير درجة التصنيف الائتمانى يحتاج إلى سنوات.

وأوضحت أن الاقتصاد المصرى شهد تحسنًا على صعيد المؤشرات فقط، لكن نقاط الضعف ما زالت موجودة، متمثلة فى معدلات الدين المرتفعة والبطالة وانخفاض معدلات النمو، مشيرة إلى أن «ستاندرد آند بورز» صنفت مصر بأنها ضمن الدول الهشة فى قدرتها على مواجهة متغيرات السياسة النقدية فى العالم، وهى تؤكد عدم تحسن الاقتصاد بالشكل المطلوب.

ولفتت إلى أن المؤسسات المالية العالمية تركز على كفاءة وقوة المؤسسات التى تدير المنظومة الاقتصادية بالسوق المحلية، وقدرتها على تحمل المتغيرات الاقتصادية، وهى ليست فى أعظم درجاتها فى مصر حاليًا.

واستبعدت المحلل الاقتصادى أن يتم رفع درجة التصنيف فى الوقت الحالى، لأنها تحتاج إلى شروط معينة وهى ألا تقل معدلات النمو عن %5، كذلك خفض البطالة إلى %9، والسيطرة على الدين العام وسد عجز الموازنة عبر التوسع فى أنشطة إنتاجية، لا عن طريق الاقتراض.