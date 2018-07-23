تغيير قيادة فيات كرايسلر المفاجئ يهبط بأسهمها 5%

شريف عيسىانخفضت اسهم شركة فيات كرايسلر أوتومبيلز العالمية FCA، سابع أكبر مصنع للسيارات فى العالم، اليوم، بأكثر من 5% بقيادة كل من فيات كرايسلر، وفيرارى، بعد التغيير المفاجئ فى قياداتها بعد تدهور الحالة الصحية للرئيس التنفيذي سيرجيو ماركيوني، والإعلان عن تعيين مايك مانلي، رئيسًا تنفيذيًا جديداً له

شريف عيسى

انخفضت اسهم شركة فيات كرايسلر أوتومبيلز العالمية FCA، سابع أكبر مصنع للسيارات فى العالم، اليوم، بأكثر من 5% بقيادة كل من فيات كرايسلر، وفيرارى، بعد التغيير المفاجئ فى قياداتها بعد تدهور الحالة الصحية للرئيس التنفيذي سيرجيو ماركيوني، والإعلان عن تعيين مايك مانلي، رئيسًا تنفيذيًا جديداً لها.

وأعلنت شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز العالمية، أمس الأحد، عن اختيار “مانلى” رئيسًا تنفيذيًا لها، ليحل محل “ماركيونى” الذى شغل المنصب لأكثر من 14 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية.



وقال مكتب FCA الإقليمى فى مصر فى بيان له، إن الحالة الصحية لماركيوني قد تدهورت وحدث مضاعفات غير متوقعة خلال هذا الأسبوع، بينما كان يتعافى من العملية الجراحية التى أجراها فى وقت سابق، ونتيجة ذلك، لن يتمكن ماركيوني من العودة إلى العمل.

ووففًا لما ورد ببيان فيات كرايسلر أتومونيلز مصر، نظرًا لظروف ماركيوني، قرر مجلس الإدارة تسريع عملية انتقال الإدارة التنفيذية التي كانت تمضي قدمًا خلال الأشهر الماضية، بتعيين “مايك مانلي”، رئيسًا تنفيذيًا جديداً للشركة.

وتابع البيان: وبناءً على ذلك، سيقترح مجلس الإدارة خلال إجتماع المساهمين المقبل، الذي سيعقد خلال الأيام المقبلة، أن يتم انتخابه لمجلس الإدارة ويكون بمثابة الرئيس التنفيذي للشركة.

وتولى “مانلى” مسئولية العلامة التجارية جيب فى عام 2009، ورام فى 2015، وتحت قيادته تضاعفت مبيعات كلتا العلامتين على عكس الأداء الضعيف باقى العلامات التجارية المملوكة لفيات كرايسلر.

ومع التزايد الكبير فى مبيعات كل من جيب ورام خلال العام الماضى تمكنا من الاستحواذ على 67% من إجمالى مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لإحصائيات وكالة بلومبرج.

وسيتولى “مانلي” وفريق إدارته في تنفيذ خطة العمل لعام 2018 – 2022 التى تم تقديمها، واعتمادها بداية يونيو من هذا العام، وهى خطة موضوعة لضمان مستقبل قوي ومستقل للشركة.

وتستهدف خطة FCA خلال السنوات الخمس المقبلة أن تصبح الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر ربحية على مستوى العالم بنهاية 2022.

وتعتمد خطة فيات كرايسلر اتوموبيلز العالمية على كل من جيب ورام، إذ تخطط الشركة الأمريكية اطلاق 14 سيارة كهربائية بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، كما يستهدف مصممو رام الوصول بحجم مبيعاتها إلى مليون سيارة بنهاية 2022 عبر اطلاق مجموعة جديدة من الطرازات.

يشار إلى أن مبيعات فيات كرايسلر بلغت العام الماضى 556 ألفًا، و790 سيارة من رام.

ويحتسب لماركيونى أنه أخرج شركة كرايسلر الأمريكية من الإفلاس فى عام 2009، عفب الأزمة المالية العالمية التى شهدها العالم بصفة عامة، والاقتصاد الأمريكى بصفة خاصة، كما أنه أعاد بناء شركة عالمية لصناعة السيارات مربحة خالية من الديون، ممثلة فى اندنماج كرايسلر بالكامل مع فيات قبل أربعة سنوات.

وفى العالم الماضى، تمكنت فيات كرايسلر من بيع 2 مليون سيارة فى الولايات المتحدة الأمريكية، بنمو يمثل الضعف عن مبيعاتها خلال 2009، أما على الصعيد العالمى فباعت FCA ما يقرب من 4.7 مليون سيارة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج سيكون لدى مانلى الكثير من المهام والتى فى مقدمتها تعزيز مبيعات العلامات التجارية الفاخرة فى إشارة إلى ألفا روميو، ومازيراتى، مع تلبية معايير الإنبعاثات الوقود الصارمة فى كل من أوروبا والصين.

ووفقًا لتقرير “براند فاينانس” لتقييم العلامات التجارية، احتلت فيات كرايسلر اتوموبيلز FCA المركز العاشر فى قائمة مصنعى السيارات الأعلى قيمة بإجمالى 17.58 مليار دولار خلال 2018، بنمو فى قيمتها السوقية 15، عن 2017 والتى قدرت بـ 15.92 مليون دولار.

يشار إلى أن براند فاينانس هى شركة بريطانية تتخذ من لندن مقراً لها، تأسست فى 1996، ويختص نشاطها فى تقييم العلامات التجارية حول العالم، وبحث سبل تعظيم قيمتها، عبر إعادة تقييم أصولها، وتقدم المؤسسة خدمات تتعلق بالأغراض المحاسبية والضريبية والقانونية.

كما يشكل نشاط الشركة تقديم الدعم للعاملات التجارية التى تقوم بها الشركات والممثلة فى الاستحواذ، وعمليات الجرد، والترخيص، وحماية الملكية الفكرية، وبحث سبل سد الفجوة بين التسويق، والتمويل.