تغيير جلد الفنان يضع الرداد «تحت تهديد السلاح» و«الملجأ» يعيد أحمد عز لشريف عرفة

يعود بعض نجوم السينما للجمهور الفترة القادمة بشكل جديد في أعمال فنية وسينمائية قوية إنتاجيا ، حيث يتعاون النجم أحمد عز مرة ثالثة مع المخرج شريف عرفة في الفيلم السينمائي الجديد ” الملجأ” انتاج آلاء لاشين ، ويأتي هذا التعاون بينهما بعد تقديمهما معا أفلاما ناجحة جماهيريا مثل الممر والجريمة .

كما يعود أيضا النجم حسن الرداد بعد فترة غياب طويلة عن السينما المصرية بفيلم يتميز بطابع الأكشن والأثارة ” تحت تهديد السلاح ” تأليف أيمن بهجت قمر واخراج محمد عبد الرحمن حماقي وتشاركه بطولته مي عمر .

وهي المرة الأولى التي يقرر فيها الرداد تغيير جلده الفني والبعد تماما عن نمط أفلام الكوميديا التي كان يحرص على تقديمها للجمهور في السينما السنين الماضية أو الأفلام الرومانسية .

أحمد سعد الدين : عودة حسن الرداد بفيلم أكشن مثل تحت تهديد السلاح شيئا جيدا بعد تقديمه اللون الرومانسي في آخر أفلامه

يرى الناقد الفني أحمد سعد الدين أن حسن الرداد لم يصبح حتى الآن كنجم صف أول في السينما ، برغم أنه يقدم أفلام سينمائية مختلفة كل فترة لكن لم يرسخ أقدامه كصاحب لون سينمائي معين مثل النجوم الآخرين ، لذلك عودته بفيلم أكشن مثل تحت تهديد السلاح شيئا جيدا بعد تقديمه اللون الرومانسي في آخر أفلامه توأم روحي وستكون تكلفته الانتاجية متوسطة .

وأشار للمال إلى أن أحمد عز وتعاونه للمرة الثالثة مع المخرج شريف عرفة فذلك شيئا مميزا ، مثلما تعاون وحيد حامد مع عادل امام في أفلام سينمائية متنوعة في مسيرتهما الفنية .

لكن الأمر يتوقف على الموضوع الذي سيقدمانه معا في فيلم الملجأ ، لأن الاثنان أصبح بينهما كيمياء مميزة لذلك يظهر أفلام جيدة لهما معا مثلما شاهدنا في أفلام الممر وغيرها السنين الأخيرة.

فايزة هنداوي : يحسب للنجم الذي يستطيع تغيير جلده الفني دائما سواء أحمد عز أو حسن الرداد

أعربت الناقدة فايزة هنداوي أن أزمة المخرج شريف عرفة حينما يكتب السيناريو الخاص بأفلامه وذلك ظهر في أفلام الجريمة والممر ، برغم أنه من أهم المخرجين السينمائيين من ناحية التكنيك والإخراج .

ولفتت الى أن تقديم حسن الرداد لفيلم سينمائي أكشن شيئا جيدا للغاية ، لاسيما بعد أن قدم تجربة ناجحة بفيلمه توأم روحي منذ سنوات ولاقت نجاحا جيدا .

وأشارت هنداوي الى أن التغيير في نمط وطبيعة الأفلام للنجوم كل فترة ، يساهم في عدم حدوث ملل أو رتابة بالنسبة للجمهور وذلك يحسب للنجم الذي يستطيع تغيير جلده الفني دائما سواء أحمد عز أو حسن الرداد أو أحمد السقا وكذلك كريم عبد العزيز .

ماجدة خير الله : لو قدم الرداد موضوعا بصورة مميزة سيفتح له منطقة سينمائية جديدة الفترة القادمة

وأوضحت الناقدة ماجدة خير الله أن كل محاولة سينمائية لتقديم شيئا مختلفا من أي نجم يعتبر أمرا جيدا من النجمين أحمد عز وحسن الرداد .

وقالت إن الاستمرار بنفس السياق يحد من إظهار امكانيات كل نجم ، لذلك هذا هو الوقت الذي يفكر كل واحد فيهما في تقديم أعمال سينمائية مختلفة .

وأكدت أن حسن الرداد تكوينه الجسدي ولياقته البدنية العالية يؤهله لتقديم فيلم سينمائي يحمل طابع الأكشن ، وهو أصغر نجم حاليا موجود بالسينما المصرية مقارنة بأحمد عز وأحمد السقا ولو كان الموضوع مقدم بصورة مميزة سيفتح له منطقة سينمائية جديدة الفترة القادمة .

وأكدت أن تعاون أحمد عز مع المخرج شريف عرفة للمرة الثالثة ، أمرا يساهم في تقديمهما عملا سينمائيا مميزا ، برغم انتقادات البعض لفيلم الجريمة لشريف عرفة الفترة الماضية ، لكن ذلك لايمنع أنه مخرج سينمائي كبير ولديه خبرة فنية طويلة وقادر على تقديم أعمال سينمائية قوية مع نجوم كثيرين منهم أحمد عز .