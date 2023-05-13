«تغيير الدولار» حيلة المتهم بقتل تاجر عملة ليسرقه في الفيوم

استخدم أحد المجرمين حيلة تغيير عملة من أجل استقطاب أحد تجار العملات الأجنبية، حتى يتمكن من الاستيلاء على الأموال الموجودة في حوزتهم، وارتكب جريمة قتل المجني عليهم، بعدما حضر في المكان المحدد بينهما مسبقًا واعتدى عليه المتهم بماسورة حديدية ثم ألقى الجثمان في أحد المصارف المائية في محافظة الفيوم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات الجريمة، والقبض على الجاني بعدما تلقى مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا بشأن العثور على جثة شخص مُلقى بمصرف مائي في إحدى القرى، كما عثر على الدراجة النارية الخاصة به بذات المصرف.

على الفور، تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم ، أسفرت جهوده عن أن المجني عليه له نشاط بمجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، ووراء ارتكاب الواقعة شخص مقيم بذات الناحية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهم أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة.

وقال إنه تواصل مع المجني عليه بتاريخ الواقعة وأوهمه برغبته في تغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية للعملة المحلية.

وأشار إلى الاتفاق على التقابل بجوار المصرف محل العثور على الجثة، ولدى حضور المجنى عليه مستقلاً دراجته النارية المعثور عليها وبحوزته مبلغ مالي، باغته المتهم بالضرب “بماسورة حديدية”، كانت بحوزته حتى فارق الحياة.

وأوضح أنه ألقى جثته ودراجته بالمصرف المائي، واستولى على المبلغ المالي وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب.

وبارشاده ضبطت الأداة المستخدمة والمبلغ المالي والهاتف المحمول المستولي عليها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.