تغيير اسم المساهم الرئيسى فى جلوبال تيلكوم القابضة

رجب عزالدين قالت شركة جلوبال تيلكوم القابضة إن شركة فيمبلكوم إل تى دى VimpelCom Ltd المالك غير المباشر لنسبة 57.7% من أسهمها، غيرت اسمها ليصبح فيون إل تى دى Veon Ltd، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية. ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى وقت لاحق على تخفيض رأس المال المصدر لشركة جلوبال تيلك



رجب عزالدين

قالت شركة جلوبال تيلكوم القابضة إن شركة فيمبلكوم إل تى دى VimpelCom Ltd المالك غير المباشر لنسبة 57.7% من أسهمها، غيرت اسمها ليصبح فيون إل تى دى Veon Ltd، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية فى وقت لاحق على تخفيض رأس المال المصدر لشركة جلوبال تيلكوم القابضة من 3.042 مليار جنيه إلى 2.738 مليار جنيه، وذلك بإعدام 524.5 مليون سهم خزينة بالقيمة الاسمية 0.58 جنيه لكل سهم.

وتعمل جلوبال تيلكوم في تشغيل شبكات المحمول في أسواق ذات معدلات نمو عالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 1.2 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 87.5 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2016.

وأعلنت جلوبال تيلكوم فى وقت سابق عن استحواذ شركتها التابعة “جاز” على طيف ترددي إضافي لـ4 جي/ إل تي إي إضافية في باكستان مقابل 295 مليون دولار.

وأضافت الشركة فى بيان سابق للبورصة: “تم منح جاز 10 ميجاهرتز للطيف الترددي المزدوج في نطاق 1800 ميجاهرتز في المزاد، مما يتيح لفيون الشركة الأم أن تحسن تجربة العملاء فيما يتعلق بجودة الصوت وسرعة البيانات والاتصال”.

وتمتلك شركة فيون حصة تصل إلى 57.7% من أسهم رأسمال جلوبال تيلكوم، وتتوزع ملكية جاز – الناتجة عن اندماج موبيلينك المملوكة لجلوبال تيلكوم، والوريد المملوكة لمجموعة أبوظبي- بين جلوبال تيلكوم بنسبة 85%، ومجموعة أبوظبي بنسبة 15%.