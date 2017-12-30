تغييرات مرتقبة بمجلس إدارة ريفي عقب استحواذ سي اي كابيتال

300 مليون جنيه قيمة محفظة القروض النشطة نيفين جامع : الجهاز سيحتفظ بحصته ولا نية لبيعها بالأجل المنظورأحمد الدسوقىاستحوذت شركة "سى آى كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية ، الخميس الماضى ،على حصة حاكمة بشركة ريفى للتمويل متناهى الصغر فى صفقة قدرت قيمتها 239 مليون جنيه.ويتوزع هيكل ملكية ريفى لل

300 مليون جنيه قيمة محفظة القروض النشطة

نيفين جامع : الجهاز سيحتفظ بحصته ولا نية لبيعها بالأجل المنظور

أحمد الدسوقى

استحوذت شركة “سى آى كابيتال” القابضة للاستثمارات المالية ، الخميس الماضى ،على حصة حاكمة بشركة ريفى للتمويل متناهى الصغر فى صفقة قدرت قيمتها 239 مليون جنيه.

ويتوزع هيكل ملكية ريفى للتمويل متناهى الصغر بواقع %60 لشركة “جيمناى”، و%20 لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأضافة إلى %20 لرجل الأعمال أحمد البردعى.

وأشارت المصادر لـ”المال”، إلى أنه بعد اجراء عملية الاستحواذ تم إجراء بعض التغييرات الجديدة فى مجلس إدارة الشركة وتم تغيير بعض الأعضاء وإضافة 3 أعضاء جدد ممثلين لشركة سى اى كابيتال.

وقدرت المصادر حجم محفظة القروض النشطة للشركة بأنها تتعدى الـ 300 مليون جنيه ، مشيرة إلى أنها تعد من الشركات القوية فى السوق المصرى.

** الاحتفاظ بالعضوية



وفى سياق متصل، أكدت نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرلـ”المال”، ان الجهاز محتفظ بحصته فى شركة ريفى البالغة 20% ولن يتخارج منها خلال الفترة المقبلة.

وقالت “جامع” إن الجهاز مازال محتفظ بعضوية بمجلس إدارة الشركة ولا توجد أى نية لدى الجهاز لبيع حصته فى الشركة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن”ريفي” حصلت فى فبراير 2015، على أول ترخيص من هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، ويبلغ رأسمالها المدفوع 22.5 مليون جنيه.

وتعمل بالسوق المحلية 3 شركات تمويل متناهى الصغر فقط، هى” ريفى، وتنمية، وتساهيل” ، كما تعتزم 3 شركات جديدة هى “تمويلى وسندا وأمان” التواجد فى السوق خلال الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل، يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أو حِرفية، أو خدمية خاصة بهم، ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

