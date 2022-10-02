تغييرات محدودة بخريطة العشر الكبار للسمسرة فى 9 أشهر.. و«المجموعة المالية» تُحافظ على الصدارة

شهد ترتيب العشر الكبار لشركات السمسرة خلال أول 9 شهور من العام الجارى، تغييرات محدودة تمكنت خلالها «المجموعة المالية» و«التجارى الدولى» من الحفاظ على مركزى الصدارة والوصيف دون تغيير، فيما انضمت «كايرو كابيتال» للقائمة مدعومة بأدائها فى سوق الصفقات، وأيضًا «نعيم» التى نفذت عمليات كبيرة للمؤسسات.

«كايرو كابيتال» و«نعيم» ينضمان للقائمة بدعم من الصفقات وتعاملات المؤسسات

وتمكنت «المجموعة المالية» من الحفاظ على صدارة ترتيب شركات السمسرة خلال 9 شهور للعام الثانى على التوالى، محققة حصة سوقية %16 بقيم تداول 86.2 مليار جنيه.

جاء ذلك بدعم من تصدرها تعاملات المؤسسات بحصة سوقية %27.7 وسوق الصفقات بنسبة مماثلة، فيما استحوذت على %56.7 من تداولات الأجانب، و%29.1 للمؤسسات، وعلى صعيد تعاملات الربع الثالث هيمنت على الترتيب الأول أيضًا بقيم تداول 37.3 مليار جنيه.

وتمسكت «التجارى الدولى» بدور الوصافة للمرة الثانية خلال عامين، فى الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات سبتمبر المنقضى، اذ هيمنت على حصة سوقية بنحو %14.8 وتداولات بقيمة 79.7 مليار جنيه.

وحلت الشركة فى المركز الثالث بتعاملات الربع الثالث بحصة سوقية %7.7 وتداولات 15.5 مليار جنيه.

فيما تمكنت «الأهلي فاروس» من الصعود بواقع مركزين خلال أول 9 شهور من العام الجاري، لتأتى فى الترتيب الثالث مقارنة بالخامس خلال الفترة المماثلة من 2021، وحققت الشركة تداولات بقيمة 66.1 مليار جنيه، بحصة سوقية %12.3.

وجاءت فى المركز الثانى وفقا لتعاملات الربع الثالث بحصة سوقية %12.2 وقيمة تداول 24.6 مليار جنيه.

وتراجع أداء شركة «هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية» بواقع مركز واحد، إذ جاءت خلال أول 9 شهور من العام في الترتيب الرابع، بعدما حلت فى المركز الثالث بالفترة المقارنة من العام الماضي، واستحوذت على حصة سوقية بنحو %6.7 وقيمة تداول 35.9 مليار جنيه.

كما جاءت فى المركز الرابع ذاته خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر بحصة سوقية %5.9 بقيمة تداول 11.8 مليار جنيه.

وسجلت «أرقام» قفزة فى الترتيب خلال أول 9 شهور لتأتي في المركز الخامس بحصة سوقية %3.8 وقيمة تداول 20.4 مليار جنيه، بدلا من الـ 11 خلال نفس فترة المقارنة للعام الماضى.

وخلال الربع الثالث من العام حلت شركة «أرقام» فى المركز العاشر بحصة سوقية %2.4 وقيمة تداول 4.7 مليار جنيه .

فيما خالفت «بلتون» السياق متراجعة من المركز الرابع خلال 2021، لتأتي فى المركز السادس فى الفترة منذ يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى، بحصة سوقية %3.2 وقيمة تداول 17.3 مليار جنيه.

وعلى صعيد تعاملات الربع جاءت «بلتون» فى ثامن الترتيب بحصة سوقية %2.6 وقيمة تداول 5.3 مليار جنيه.

وكذلك تراجع أداء «مباشر إنترناشيونال» بواقع مركز واحد، وحلت خلال أول 9 شهور من 2022 فى الترتيب السابع مقارنة مع السادس خلال نفس الفترة من العام الماضى، واستحوذت على حصة سوقية بواقع %2.9 بتداولات 15.6 مليار جنيه.

وبتعاملات الربع الثالث من 2022، جاءت «مباشر» فى المركز الخامس بحصة سوقية %3.2 وقيمة تداول 6.4 مليار جنيه.

وتقدمت «كايرو كابيتال سيكيورتيز» بواقع 5 مراكز لتأتى فى المرتبة الثامنة خلال أول 9 شهور من العام الجاري 2022 وتنضم بذلك لقائمة العشرة الكبار، مقارنة بالترتيب الـ13 خلال نفس الفترة من 2021، وحققت الشركة حصة سوقية %2.5 بقيمة تداول 15.6 مليار جنيه.

وعلى صعيد الفترة من يوليو وحتى سبتمبر جاءت الشركة فى المركز الثانى عشر بحصة سوقية %2.2 وقيمة تداول 4.3 مليار جنيه.

وتراجعت «بايونيرز لتداول الأوراق المالية» مركزا واحدا لتأتي في الترتيب التاسع مقارنة بالثامن خلال أول 9 شهور من العام الجارى، بحصة %2.5 وقيمة تداول 13.4 مليار جنيه، بعدد 8.3 مليار ورقة مالية.

فيما حلت بالمركز السادس على صعيد تعاملات الربع الثالث بحصة سوقية %2.9 بقيمة تداول 5.9 مليار جنيه.

وصعدت شركة «نعيم لتداول الأوراق المالية» لتحل فى المركز العاشر بحصة سوقية %2.4 وقيمة تداول 12.8 مليار جنيه على كمية بلغت 4.5 مليار سهم ، بعدما كانت فى المركز الـ14 خلال الفترة منذ يناير وحتى شهر سبتمبر للعام الماضى.

وهيمنت خلال الفترة ذاتها على حصة %2.3 للمؤسسات، فيما جاءت الشركة فى المركز الحادي عشر خلال تعاملات الربع بحصة سوقية %2.3 وقيمة تداول 4.6 مليار جنيه.