تغييرات في صفوف العاملين بمصر للتأمين

كتب- ماهرأبوالفضل:أصدر حسين عطالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "مصر للتأمين"- إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- إحدي عشر قرارا إداريا، تخص الكوادر العليا في الشركة ، في خطوة استباقية تستهدف ضخ دماء جديدة في بعض المواقع والاستفادة من بعض الخبرات في مواقع أخري، لتحقيق استر

كتب- ماهرأبوالفضل:

أصدر حسين عطالله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “مصر للتأمين”- إحدي الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين- إحدي عشر قرارا إداريا، تخص الكوادر العليا في الشركة ، في خطوة استباقية تستهدف ضخ دماء جديدة في بعض المواقع والاستفادة من بعض الخبرات في مواقع أخري، لتحقيق استراتيجيات الشركة.

شملت القرارات نقل حسني حسين حمد مشرف بالدرجة العالية بوظيفة رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية لشغل وظيفة رئيس قطاع الموارد البشرية، بالاضافة الي نقل عصام منصور رئيس قطاع الاسكندرية للعمل كمساعد رئيس الشركة لشئون المناطق.

وتضمنت القرارات نقل عصام عبد السيد عبد الفتاح مدير عام التكاليف بالندب بقطاع الشئون المالية للعمل بوظيفة مدير عام بالندب بمكتب رئيس قطاع العلاقات العامة وخدمة العملاء، كما تم نقل عبد السلام فاروق عبد السلام عبد المعطي مدير عام تأمينات السيارات بمنطقة القاهرة الشمالية لشغل وظيفة مدير عام فروع منطقة جنوب قبلي.

ووفقا للقرارات الادارية الصادرة اول امس الخميس ، تم نقل محسن السيد عبد الجواد مدير ادارة تعويضات السيارات التكميلي بالادارة العامة لتأمينات السيارات بمنطقة القاهرة الجنوبية لشغل وظيفة مدير ادارة شئون العاملين بالتسويق بالادارة العامة للشئون المالية والادارية بمنطقة وسط وغرب الدلتا.

وشملت التغييرات نقل عبد الرؤف محمد عبد الرؤف علي مدير ادارة تعويضات السيارات التكميلي بالادارة العامة لتأمينات السيارات بمنطقة القاهرة الشمالية لشغل وظيفة مدير ادارة تعويضات السيارات بالادارة العامة للسيارات بمنطقة القاهرة الجنوبية.

وتضمنت القرارات انهاء ندب فؤاد عبد المقصود علي محمد مدير عام تامينات السيارات بالندب بمنطقة القاهرة الجنوبية ونقله للعمل بوظيفة مدير فرع بنها بالادارة العامة لفروع وسط الدلتا بمنطقة وسط وغرب الدلتا.

في سياق متصل تم نقل عصام عبد الله عبد الحليم مدير ادارة متابعة الحقائب والطرود بالادارة العامة لتأمينات الطيران بقطاع الاخطار الخاصة للعمل بوظيفة أخصائي أول إدارة اصدار تأمينات السيارات التكميلي بالادارة العامة لتأمينات السيارات بمنطقة القاهرة الجنوبية ، وندبه لشغل وظيفة مدير عام تأمينات السيارات بذات المنطقة لمدة عام.

من ناحية أخري تم نقل ابراهيم السيد علي أحمد مدير ادارة تأمينات الطيران المحلي بالادارة العامة لتأمينات الطيران بقطاع الاخطار الخاصة للعمل بوظيفة أخصائي اول بادارة اصدار تأمينات السيارات التكميلي بالادارة العامة لتأمينات السيارات بمنطقة القاهرة الشمالية ، وندبه لشغل وظيفة مدير عام تأمينات السيارات بذات المنطقة لمدة عام.

وتضمنت القرارات تسكين عبد الحكم محمود عبد العال أحمد بدرجة مدير عام بوظيفة مدير عام بمكتب رئيس قطاع المراجعة والتفتيش المالي، وندبه لشغل وظيفة رئيس قطاع المراجعة والتفتيش المالي لمدة عام.

ووفقا للقرارات الادارية ، تم انهاء ندب طارق أحمد اسماعيل أحمد بدرجة مدير عام بوظيفية رئيس قطاع المراجعة والتفتيش المالي بالندب، ونقله لشغل وظيفة مدير عام التكاليف بقطاع الشئون المالية.