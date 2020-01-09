تغييرات جديدة بقيادات الشركة المصرية للمطارات ومطار القاهرة

أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم قراراً بتكليف الطيار عادل محجوب قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب.
كما أصدر قرار بتكليف الطيار وائل النشار للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون سلامة المطارات.
وتكليف مجدي إسحاق عازر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والعضو المنتدب.
كما تم تكليف المهندس أحمد فوزي للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون المطارات.