نقل وملاحة

تغييرات جديدة بقيادات الشركة المصرية للمطارات ومطار القاهرة

تكليف مجدي إسحاق عازر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والعضو المنتدب
دعاء محمود 3:00 م, الخميس, 9 يناير 20 3:00 م, الخميس, 9 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، اليوم قراراً بتكليف الطيار عادل محجوب قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب.

كما أصدر قرار بتكليف الطيار وائل النشار للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون سلامة المطارات.

وتكليف مجدي إسحاق عازر للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والعضو المنتدب.

كما تم تكليف المهندس أحمد فوزي للقيام بأعمال وظيفة مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية لشئون المطارات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

وائل النشار : جار العمل على الانتهاء من مطار برنيس بسعة 600 راكب فى الساعة

دعاء محمود 3:50 م, الأثنين, 4 نوفمبر 19

التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير مبنى الركاب 2 في مطار شرم الشيخ (صور)

دعاء محمود 3:33 م, الأثنين, 4 نوفمبر 19

الطيران: مطار شرم الشيخ الدولى يطبق تجربة عملية لنظام BRS لتتبع الحقائب

دعاء محمود 11:25 ص, الخميس, 17 أكتوبر 19

مطار سانت كاترين يستعد لاستقبال المؤتمر الدولى الخامس «هنا نصلى معًا» (صور)

دعاء محمود 2:26 م, الأربعاء, 9 أكتوبر 19

«الطيران»: تجديد (ISO 9001) لـ«المصرية للمطارات» ومطار الغردقة الدولي

دعاء محمود 8:40 م, الخميس, 19 سبتمبر 19

التفاصيل الكاملة لأعمال تطوير مبنى الركاب 2 بمطار الغردقة

دعاء محمود 12:28 م, الثلاثاء, 30 يوليو 19