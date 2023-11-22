تغير طفيف في أسعار النفط قبل بيانات المخزونات الأمريكية وتخفيضات أوبك+ المحتملة

تغيرت أسعار النفط بقدر طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء إذ تسبب تراكم كبير محتمل في مخزونات الخام الأمريكي إلى تبديد المكاسب الناجمة عن تخفيضات محتملة للإمدادات من تحالف أوبك+ للدول المنتجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا بما يعادل 0.1 % إلى 82.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 % إلى 77.91 دولار.

وانخفض كلا الخامين القياسيين لأربعة أسابيع متتالية، وظل المستثمرون حذرين قبل اجتماع أوبك+ المقرر يوم الأحد والذي ستناقش فيه مجموعة المنتجين زيادة تخفيضات الإمدادات بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ويوم الاثنين، ارتفع الخامان نحو 2% بعدما أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز أن المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المتحالفين معها، ستدرس تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تجتمع في 26 نوفمبر.

ويتوقع المحللون أن يقوم تحالف أوبك+ بتمديد أو حتى زيادة تخفيضات إمدادات النفط في العام المقبل.

وقال رئيس قسم أسواق وصناعة النفط في وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إنه حتى إذا مددت دول أوبك+ تخفيضاتها إلى العام المقبل، فإن سوق النفط العالمية ستشهد فائضا طفيفا في المعروض في عام 2024.

وذكرت مصادر يوم الثلاثاء نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 9.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر.

وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.79 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية عن المخزونات يوم الأربعاء.