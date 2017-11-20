سيــارات

تغيرات محدودة في أسعار هايما منذ طرحها

أحمد شوقي شهدت أسعار العلامة الصينية هايما تغيرات محدودة، خلال الفترة من مارس- بداية طرح السيارة محليًّا- وحتى نوفمبر الحالي، وقد تراوحت التغيرات بين الصعود والهبوط بنسب لم تتجاوز 4% مع ثبات بعض الفئات الأخرى. وقد سجلت الفئة الأعلى من هايما S5 نسبة ارتفاع في الأسعار بلغت 3.4%؛ فيما استقر سعر
20 نوفمبر، 2017 20 نوفمبر، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقي

شهدت أسعار العلامة الصينية هايما تغيرات محدودة، خلال الفترة من مارس- بداية طرح السيارة محليًّا- وحتى نوفمبر الحالي، وقد تراوحت التغيرات بين الصعود والهبوط بنسب لم تتجاوز 4% مع ثبات بعض الفئات الأخرى.

وقد سجلت الفئة الأعلى من هايما S5 نسبة ارتفاع في الأسعار بلغت 3.4%؛ فيما استقر سعر الفئة الأولى من السيارة عند 274.9 ألف جنيه.

وسجلت الفئتان الأولى والثانية من هايما M3 تراجعًا بواقع 3 و4% على التوالي. واستقرت أسعار الفئة الأعلى من السيارة عند 229.9 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي تطورات أسعار هايما في السوق المحلية منذ طرحها في مارس الماضي وحتى الآن:

التطور في أسعار هايما.. الأسعار بالألف جنيه

مسلسل

السيارة

الفئة

سعر مارس 2017

سعر نوفمبر 2017

قيمة التغير

معدل التغير %

1

هايما M3

M/T

163.9

158.9

-3

 A/T

197.9

189.9

-8

-4

A/T H/L

229.9

229.9

0

0

2

هايما S5

A/T H/L

274.9

274.9

0

0

A/T T/L

299.9

310

10.1

3.4

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً