تغيرات محدودة في أسعار هايما منذ طرحها

أحمد شوقي شهدت أسعار العلامة الصينية هايما تغيرات محدودة، خلال الفترة من مارس- بداية طرح السيارة محليًّا- وحتى نوفمبر الحالي، وقد تراوحت التغيرات بين الصعود والهبوط بنسب لم تتجاوز 4% مع ثبات بعض الفئات الأخرى. وقد سجلت الفئة الأعلى من هايما S5 نسبة ارتفاع في الأسعار بلغت 3.4%؛ فيما استقر سعر

أحمد شوقي

شهدت أسعار العلامة الصينية هايما تغيرات محدودة، خلال الفترة من مارس- بداية طرح السيارة محليًّا- وحتى نوفمبر الحالي، وقد تراوحت التغيرات بين الصعود والهبوط بنسب لم تتجاوز 4% مع ثبات بعض الفئات الأخرى.

وقد سجلت الفئة الأعلى من هايما S5 نسبة ارتفاع في الأسعار بلغت 3.4%؛ فيما استقر سعر الفئة الأولى من السيارة عند 274.9 ألف جنيه.

وسجلت الفئتان الأولى والثانية من هايما M3 تراجعًا بواقع 3 و4% على التوالي. واستقرت أسعار الفئة الأعلى من السيارة عند 229.9 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي تطورات أسعار هايما في السوق المحلية منذ طرحها في مارس الماضي وحتى الآن: