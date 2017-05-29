تغيرات طفيفة للدولار في بداية تعاملات الإثنين

شروق وليد: شهدت أسعار الدولار زيادة طفيفة في بعض البنوك بداية تعاملات اليوم الإثنين 29 مايو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية. وارتفع دولار المصرف المتحد 3 قروش للشراء والبيع عن الأمس مسجلاً 18.05 جنيه و18.15 جنيه، وكذلك زيادة…

شروق وليد:

شهدت أسعار الدولار زيادة طفيفة في بعض البنوك بداية تعاملات اليوم الإثنين 29 مايو 2017 فى أكبر 10 بنوك بالسوق المحلية.

وارتفع دولار المصرف المتحد 3 قروش للشراء والبيع عن الأمس مسجلاً 18.05 جنيه و18.15 جنيه، وكذلك زيادة دولار أبو ظبي الإسلامي بقرشين للشراء والبيع مقارنة بالأمس مسجلاً 18.07 جنيه و18.17 جنيه.

ويواصل بنك HSBC بطرح أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 18.20 جنيه، بينما يسجل أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 18.07 جنيه في بنكى المشرق ومصرف أبو ظبي الإسلامي، في حين يعرض أقل سعر للدولار بقيمة 17.95 جنيه للشراء و18.05 جنيه للبيع في البنك الأهلي ومصر والقاهرة وQNB والائتمان الزراعي.

جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه بالبنوك العشرة صباح اليوم:





