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تغيرات طفيفة في أسعار الدولار صباح الأربعاء

شروق وليدشهدت أسعار العملة الأمريكية تغيراً بسيطاً في بداية تعاملات اليوم ببنوك السوق المحلية.وارتفع شراء وبيع المصرف المتحد بقيمة قرش، وانخفض شراء وبيع بنك القاهرة بقيمة 5 قروش، وأيضاً انخفض شراء مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرش والبيع بقرشين.ويطرح بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار بـ18.02 جنيه،
19 يوليو، 2017 19 يوليو، 2017

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شروق وليد

شهدت أسعار العملة الأمريكية تغيراً بسيطاً في بداية تعاملات اليوم ببنوك السوق المحلية.

وارتفع شراء وبيع المصرف المتحد بقيمة قرش، وانخفض شراء وبيع بنك القاهرة بقيمة 5 قروش، وأيضاً انخفض شراء مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرش والبيع بقرشين.

ويطرح بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار بـ18.02 جنيه، بينما يعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الأخضر بـ17.91.

جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه في أكبر 10 بنوك محلية، صباح اليوم:

أسعار صرف الدولار صباح الأربعاء 19 يوليو 2017

البنك

شراء

بيع

الأهلى

17.82

17.92

مصر

17.84

17.94

القاهرة

17.85

17.95

التجارى الدولى

17.90

18.00

العربى الأفريقى الدولى

17.85

17.95

HSBC

17.90

18.02

QNB

17.82

17.92

الإسكندرية

17.89

17.99

أبو ظبى الإسلامى

17.91

18.00

  المصرف المتحد

17.88

17.98

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