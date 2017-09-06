تغيرات طفيفة فى أسعار مواد البناء وانخفاض نسبى للألومنيوم

رضوى عبدالرازق شهدت أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت والرمل والزلط والدهانات والزجاج ارتفاعات طفيفة خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بيوليو. واستقرت أسعار الطوب والمستلزمات الكهربائية والبلاط والسيراميك والرخام والعزل والجرانيت والأخشاب، فيما انخفضت الخرسانة والألومنيوم بنسب طفيفة، وذلك وفقا لنشرة

رضوى عبدالرازق

شهدت أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت والرمل والزلط والدهانات والزجاج ارتفاعات طفيفة خلال شهر أغسطس الماضى مقارنة بيوليو.

واستقرت أسعار الطوب والمستلزمات الكهربائية والبلاط والسيراميك والرخام والعزل والجرانيت والأخشاب، فيما انخفضت الخرسانة والألومنيوم بنسب طفيفة، وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وتراوح معدل التغير فى أسعار الحديد بين 0 و %6.1 وفى الأسمنت بين 6.7 و %9.9.

وفيما يلى جداول بمعدلات تغيير الأسعار خلال الشهر الماضى مقارنة بيوليو ومقارنة بأغسطس 2016.



