تغيرات طفيفة بأسعار جاكوار لاند روفر خلال 5 أشهر

شريف عيسى تتبعت "المال" التغيرات السعرية لطرازات جاكوار لاند روفر المطروحة محلياً، على مدار الشهور الخمس الماضية، فى الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الجارى، بناءً على القوائم السعرية الصادرة عن ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء جاكوار ولاند روفر، وبنتلى، ومازاراتى، وفيرارى فى

شريف عيسى



تتبعت “المال” التغيرات السعرية لطرازات جاكوار لاند روفر المطروحة محلياً، على مدار الشهور الخمس الماضية، فى الفترة من يوليو وحتى نوفمبر الجارى، بناءً على القوائم السعرية الصادرة عن ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية MTI، وكلاء جاكوار ولاند روفر، وبنتلى، ومازاراتى، وفيرارى فى مصر.



وشهدت كافة طرازات العلامتى الإنجليزيتى ثباتاً فى اسعارهما على مدار تلك الفترة، بالإستثناء F-Type Coupe، والتى شهدت اسعارها ارتفاعاً بنسبة 2.2%، ليصبح سعرها الأن مليونين، و850 ألف جنيه.



كما تراجع سعر Range Rover Vogue بنسبة 1%، بإنخفاض بلغت قيمتة 50 ألف جنيهاً، ليصبح سعرها الرسمى الأن 4 ملايين، و450 ألف جنيه.



ويوضح الجدول الأتى التغيرات السعرية لجاكوار لاند روفر خلال الفترة من يوليو وحتى نوفمبر من 2017 :



