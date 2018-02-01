تغيرات سعرية متباينة فى الرخام والجرانيت خلال يناير

رضوى عبد الرازق
شهدت أسعار الرخام والجرانيت تغيرات بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع خلال يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى أسعار الرخام والجرانيت، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:
الرخام:
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
9.1%
0%
110
120
120
م2
جلالة لايت (ترابيع )
25%
0 %
104
130
130
م2
برلاتو (ترابيع )
0%
-10%
90
90
100
م.ط
جلالة لايت (درج )
17.6 %
-4.8 %
85
100
105
م.ط
برلاتو (درج
الجرانيت:
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
12.9%
0%
310
350
350
م2
احمر اسوان ترابيع
-3.2 %
-9.1 %
310
300
330
م2
رمادى ترابيع
9.1 %
0 %
220
240
240
م.ط
احمر اسوان درج
-9.1 %
-11.1 %
220
200
225
م.ط
رمادى درج