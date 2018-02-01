اقتصاد وأسواق

تغيرات سعرية متباينة فى الرخام والجرانيت خلال يناير

رضوى عبد الرازق شهدت أسعار الرخام والجرانيت تغيرات بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع خلال يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى أسعار الرخام والجرانيت، مقارنة بديسمبر ويناير 201
4:44 م, الخميس, 1 فبراير 18 4:44 م, الخميس, 1 فبراير 18

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رضوى عبد الرازق 

شهدت أسعار الرخام والجرانيت تغيرات بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع خلال يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى أسعار الرخام والجرانيت، مقارنة بديسمبر ويناير 2017:

الرخام:

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

9.1%

0%

110

120

120

م2

جلالة لايت (ترابيع )

25%

0 %

104

130

130

م2

برلاتو (ترابيع )

0%

-10%

90

90

100

م.ط

جلالة لايت (درج )

17.6 %

-4.8 %

85

100

105

م.ط

برلاتو (درج




الجرانيت:

 

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

12.9%

0%

310

350

350

م2

احمر اسوان ترابيع

-3.2 %

-9.1 %

310

300

330

م2

رمادى ترابيع

9.1 %

0 %

220

240

240

م.ط

احمر اسوان درج

-9.1 %

-11.1 %

220

200

225

م.ط

رمادى درج

 

 

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