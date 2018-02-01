اقتصاد وأسواق

تغيرات سعرية متباينة فى الرخام والجرانيت خلال يناير

رضوى عبد الرازق شهدت أسعار الرخام والجرانيت تغيرات بين الاستقرار والانخفاض والارتفاع خلال يناير، مقارنة بديسمبر الماضى، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.وفيما يلى أسعار الرخام والجرانيت، مقارنة بديسمبر ويناير 201