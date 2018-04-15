تغيرات جذرية في خريطة الملاكي 2018

أحمد شوقيشهدت خريطة سوق السيارات الملاكي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين تغيرات جذرية مقارنة بالفترة المقابلة من 2017، حيث تغير ترتيب العديد من العلامات التجارية على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا، باستثناء نيسان التي استمرت في الصدارة، رغم تضاؤل حصتها السوقية إلى 23.3% من المبيعات الإجمالية البالغ

أحمد شوقي

شهدت خريطة سوق السيارات الملاكي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين تغيرات جذرية مقارنة بالفترة المقابلة من 2017، حيث تغير ترتيب العديد من العلامات التجارية على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا، باستثناء نيسان التي استمرت في الصدارة، رغم تضاؤل حصتها السوقية إلى 23.3% من المبيعات الإجمالية البالغة 14.5 ألف وحدة مقابل 32% من المبيعات يناير وفبراير من العم الماضي والتي بلغت 11.7 ألف وحدة.

وتمكنت 3 علامات تجارية من تحسين ترتيبها بقائمة السيارات الأكثر مبيعًا؛ فقد تقدمت نيسان إلى المركز الثاني بدلًا من الخامس بعد ارتفاع حصتها السوقية إلى 22.1% مقابل 8.6%، كما ارتفعت شيفروليه للمركز الثالث مقابل السابع بعد زيادة نسبتها من مبيعات السوق إلى 11% بدلًا من 6.8%، كما انتقلت رينو من المركز الثامن إلى المركز الرابع بعد مضاعفتها لحصتها السوقية إلى 9.5% مقابل 4.9%.

في المقابل تراجع ترتيب 5 علامات تجارية أخرى وهي تويوتا التي هبطت للمركز الخامس بدلًا من المركز الرابع بعد تراجع حصتها السوقية إلى 7.1% بدلًا من 8.9%، كما تضاءلت الحصة السوقية لعلامة الكورية كيا إلى 5.7% مقابل 9.9% لتتراجع إلى المركز السادس بعد أن كانت في المركز الثاني، فيما استقرت أوبل في المركز السابع بعد تراجع حصتها السوقية إلى 4% بعد أن كانت في المرز السادس بحصة سوقية 7.3%.

أما العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي فقد نزلت إلى المركز الثامن بدلًا من الثالث بعد انكماش حصتها السوقية إلى 3.7% مقابل 9.3%، كما تراجعت شيري الصينية إلى المركز العاشر رغم ارتفاع حصتها السوقية إلى 2.9% مقابل 2.1%.

وقد شهد شهرا يناير وفبراير الماضيان انضمام 4 علامات تجارية لقائمة الكبار وهي: فيات التي استحوذت على حصة سوقية بلغت 3.2% لتستقر بالمركز التاسع وفورد التي استحوذت على 1.7% من المبيعات محتلة المركز الحادي عشر وجيب التي بلغت نسبتها 1.4% لتقع في المركز الثاني عشر بالإضافة إلى مازدا التي استحوذت على 0.9% من مبيعات السيارات الملاكي محتلة المركز الثالث عشر.

وجاء انضمام هذه العلامات على حساب 4 علامات تجارية ودعت القائمة وهي: سوبارو التي كانت تقبع في المركز العاشر بحصة سوقية 1.1% وسوزوكي التي كانت في المركز الحادي عشر بنسبة 1% وجيلي التي كان المركز الثاني عشر من نصيبها بواقع 0.9%، وبيجو التي كانت في المركز الثالث عشر بنسبة 0.7%.

ويوضح الجدول التالي التغيرات في هيكل سوق السيارات بين يناير وفبراير 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.

العلامة التجارية 2018 2017 الحصة السوقية% الترتيب الحصة السوقية% الترتيب نيسان 23.3 1 32 1 هيونداي 22.1 2 8.6 5 شيفروليه 11 3 6.8 7 رينو 9.5 4 4.9 8 تويوتا 7.1 5 8.9 4 كيا 5.7 6 9.9 2 أوبل 4 7 7.3 6 ميتسوبيشي 3.7 8 9.3 3 فيات 3.2 9 خارج القائمة شيري 2.9 10 2.1 9 فورد 1.7 11 خارج القائمة جيب 1.4 12 خارج القائمة مازدا 0.9 13 خارج القائمة سوبارو خارج القائمة 1.1 10 سوزوكي خارج القائمة 1 11 جيلي خارج القائمة 0.9 12 بيجو خارج القائمة 0.7 13

وأوضح شريف سعيد مدير عام المصرية للسيارات أن التراجع الذي شهدته بعض العلامات التجارية كان بسبب انتظار الوكلاء لطرح الموديلات والأجيال الجديدة من بعض الطرازات المطروحة في السوق وسحب المخزون الأشكال والموديلات القديمة في السوق.

وأشار إلى أن أوبل؛ على سبيل المثال كانت بصدد إنهاء الإجراءات الخاصة بطرح الشكل الجديد من بعض طرازاتها مثل إنسيجنيا بالإضافة إلى موديلات 2018؛ مما تسبب في تضاؤل مبيعاتها بشكل كبير مع بداية العام الجاري.

وأضاف أن العديد من العلامات التجارية قد استفادت من التحسن النسبي بمبيعات سوق السيارات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ لكنه لفت إلى أن السوق لم تستقر بعد حيث تمر بمراحل من التحسن والتراجع كما حدث خلال مارس الماضي حيث تراجعت المبيعات مقارنة بالشهرين السابقين له.

وأوضح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات أن استقرار أداء العلامة اليابانية نيسان خلال الفترة الماضية يعود إلى تمكنها من تلبية جزء كبير من الطلب على سياراتها بعد أزمة نقص المعروض التي عانتها خلال الشهور الأخيرة من 2017 وبدايات 2018؛ موضحًا أن ذلك أسهم في تراجع الأوفر برايس على بعض طرازاتها بشكل كبير.

وأضاف أن عددًا من الوكلاء الآخرين قد تمكنوا من زيادة حجم المعروض في السوق من الطرازات الخاصة بهم مع بدايات العام الجاري بشكل أسهم في تحسن مراكزهم على قائمة السيارات الأكثر مبيعًا؛ رغم أن المشكلة لم تنته بشكل كامل حتى الآن.

ولفت إلى أن سبب خروج بعض العلامات التجارية من قائمة العلامات الأكثر مبيعًا هو فشلها في تسويق طرازاتها رغم امتلاكها مجموعة كبيرة من المنتجات والاختيارات الفنية والسعرية فضلًا عن الضعف الذي تعانيه بشبكة التوزيع والإصرار على عدم تطويرها.