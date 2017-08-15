تغيرات جذرية فى سوق الشاحنات

❏ نمو مرسيدس Actros 4140 يدفعها للمركز الثامن بدلا من 12 شريف عيسى شهدت أعلى الطرازات مبيعا بقطاع الشاحنات تغيرات هيكلية كبيرة؛ إثر التراجع الكبير فى المبيعات اﻹجمالية، والتى بلغت %50.1، وفقا ﻷحدث التقديرات المعلنة بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك». وكان من أبرز الطرازات

❏ نمو مرسيدس Actros 4140 يدفعها للمركز الثامن بدلا من 12

شريف عيسى

شهدت أعلى الطرازات مبيعا بقطاع الشاحنات تغيرات هيكلية كبيرة؛ إثر التراجع

الكبير فى المبيعات اﻹجمالية، والتى بلغت %50.1، وفقا ﻷحدث التقديرات

المعلنة بتقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وكان من أبرز الطرازات التى شهدت تقلصًا كبيرًا فى أداء مبيعاتها تويوتا

هايلكس، والتى تراجعت من الترتيب الرابع خلال النصف اﻷول من 2016، إلى

الحادى عشر خلال النصف اﻷول من العام الحالى.

كما تضررت العلامة التجارية نيسان بيك آب من الركود الذى أصاب القطاع،

فتراجع ترتيب نيسان بيك آب S/C من المركز الثالث العام الماضى إلى التاسع،

كما هبط ترتيب فئة بيك آب D/C من المركز الخامس إلى المركز السادس.

وتمكن طراز Actors 4140 من الصعود بترتيبه من المركز الثانى عشر خلال العام الماضى، إلى المركز الثامن بعد نمو مبيعاته بـ%8.

وصعد ترتيب ميتسوبيشى Canter من المركز السادس إلى المركز الثالث رغم تراجع مبيعاته.

واستمر تصدر العلامة اﻷمريكية «شيفورليه» لقائمة الطرازات اﻷكثر مبيعًا بطرازى شيفورليه TFR، وشيفورليه NPR66.