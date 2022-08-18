«تغيب عن اجتماع الحكومة بسبب الحادث» مدبولي: وزير التنمية المحلية غادر المستشفى أمس

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي ئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم عن تمنياته بالشفاء العاجل للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، إثر تعرضه لحادث أدى إلى حدوث بعض الإصابات به.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الوزير غادر المستشفى أمس وبدأ يتماثل للشفاء.

جاء ذلك حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة، في مقرها بمدينة العلمين الجديدة.

وتعرض وزير التنمية المحلية الجديد لحادث على طريق العلمين خلال سفره للمشاركة في اجتماعات مع رئيس الوزراء واجتماع الحكومة .

ودعا رئيس الوزراء أعضاء حكومته في مستهل الاجتماع للوقوف دقيقة؛ حدادا على ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بكنيسة “الشهيد أبي سيفين” في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة، وتوجه بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة جميعا لمصر وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث.