تغطية 20% من الطرح العام لأسهم غزل المحلة قبل دقائق على إغلاق الاكتتاب

علمت “المال” أن عدد الأسهم المطلوبة في الطرح العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم بلغ نحو 20 مليون سهم تقريبا قبل دقائق من إغلاق الاكتتاب العام من إحمالي حوالي 98 مليونا.

وقالت مصادر إن عدد الأوامر بلغت 574 طلبا، بنسبة تغطية حوالي 20% تقريباً.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت – فى إطار تشجيع المستثمرين على المشاركة فى الاكتتاب- على زيادة الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يسمح للاكتتاب فيها للمكتتب الواحد إلى 15 مليون سهم بدلا من 2 مليون.

ويتكون رأسمال شركة غزل المحلة للكرة من حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بحوالى 65 مليون جنيه مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 سنة، وتمت زيادته بـ 37 مليونا من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية فى اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون قبل طرح الزيادة بمبلغ 98 مليونا للاكتتاب العام .

كانت «المال» كشفت مسبقا أن الطرح الخاص لشركة غزل المحلة شهد مشاركة كل من «مصر القابضة» للتأمين، بالإضافة إلى شركة «غزل المحلة الأم» بجانب مؤسسة استثمارية كويتية وأخرى مصرية وشركتين من السعودية وبعض الأفراد ذوى الملاءة المالية.