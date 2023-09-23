تغطية مصورة ضمن فاعليات الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية

انعقدت الدورة السادسة لمعرض الصين والدول العربية في الصور الملتقطة يوم 21 سبتمبر 2023 في مدينة ينتشوان، حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين.

وتجتذب الفعالية، التي تستمر لمدة أربعة أيام، ضيوفا قادمين من أكثر من 50 دولة مثل المملكة العربية السعودية وموريتانيا. وتضم دورة المعرض لهذا العام معارض تجارية ومنتديات حول التجارة والاستثمار والزراعة الحديثة والتجارة عبر الحدود والسياحة الثقافية والصحة واستغلال الموارد المائية والتعاون في مجال الأرصاد الجوية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال