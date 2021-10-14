تغطية كامل حصة الطرح العام لـ«إى فاينانس» قبل انتهاء المدة بيومين

كشفت مصادر مطلعة عن تغطية أسهم الطرح العام لشركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بالكامل فى نهاية تعاملات جلسة الأربعاء، وبلغت كمية الأسهم المطلوبة نحو 112.5 مليون، فى الوقت الذى يقدر حجم الطرح العام بأكمله بنحو 25 مليون سهم.

يذكر أن الطرح العام لأسهم شركة إى فاينانس بدأ اعتباراً من 10 أكتوبر الحالي وحتى نهاية 17 من الشهر نفسه، بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم، ويبلغ حجم شريحة الطرح العام نحو 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 1.61% من إجمالى أسهم الشركة المصدرة.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن معدل التغطية بلغ نحو 4.3 مرة، وذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية المخصصة للطرح العام بجلستى تداول، إذ ستنتهى المهلة بنهاية عمل جلسة يوم الأحد المقبل 17 أكتوبر 2021.

وأوضحت المصادر أنه تم الانتهاء من تغطية الطرح الخاص لـ«إى فاينانس» بواقع معدلات تغطية تتراوح بين 3 و4 مرات، بمشاركة صناديق استثمار دولية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين الماضي، موافقتها على قيام شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية بزيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون بما يمثل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة القائمة، بدلًا من 257.777 مليون، والتى تمثل نسبة 16.1%.

مصادر: عدد الصناديق الأجنبية المشاركة فى «الخاص» يصل إلى 10 من أمريكا وأوروبا

وأشارت المصادر إلى أن عدد المشاركين فى الطرح الخاص قد يصل إلى 10 صناديق أجنبية، كاشفة أن بعضها تحصل على حصص مؤثرة من أسهم «إى فاينانس» بحد أدنى 3%، وبحد أقصى 6%.

وتابعت: جاذبية شركة «إى فاينانس» باعتبارها إحدى أكبر الشركات العاملة فى قطاع التكنولوجيا المالية كانت سببًا فى زيادة الإقبال سواء من المؤسسات الأجنبية أو المستثمرين الأفراد المحليين.

ويبلغ رأسمال شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية نحو 800 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتأسست الشركة فى عام 2005، وتوزع هيكل ملكيتها قبل الطرح كالآتي: بنك الاستثمار القومى بنسبة 63.6%، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، وشركة «إى بى سي»، بنسبة 9.09% لكل منها.