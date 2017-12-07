تغطية كاملة لمؤتمر أفريقيا 2017

أحمد عاشورانطلقت منذ الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر أفريقيا 2017 فى شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومقرر أن يستضيف رؤساء 6 دول أفريقيين.ويعقد المنتدي من أجل زيادة الاستثمارات داخل أفريقيا والتعاون عبر الحدود، واستضافت مصر فى عام 2015 توقيع الاتفاق الثلاثي بين

أحمد عاشور

انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر أفريقيا 2017 فى شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومقرر أن يستضيف رؤساء 6 دول أفريقيين.

ويعقد المنتدي من أجل زيادة الاستثمارات داخل أفريقيا والتعاون عبر الحدود، واستضافت مصر فى عام 2015 توقيع الاتفاق الثلاثي بين الجماعات الاقتصادية الإقليمية الثلاث الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والكوميسا ومجموعة شرق أفريقيا، وصمم المنتدى لقادة الأعمال الأفارقة للعب دور أكبر من خلال الاستثمار في الفرص في جميع أنحاء القارة.

وتقدم “المال”، على مدار اليوم الخميس، تغطية تفصيلية لأحداث المؤتمر، فضلاً عن جراء لقاءات صحفية مع المشاركين من رجال الأعمال، ومسئولي الحكومة وعدد من قيادات البنوك.

ويترقب العديد من رجال الأعمال والاستثمار الإعلان عن الفرص الاستثمارية المتاحة فى دول القارة السمراء، فى خطوة لتنفيذ مشروعات مشتركة بين الدول، إضافة إلى أنه من المقرر توقيع بعض مذكرات التفاهم، والاتفاقيات بين المؤسسات المشاركة فى المنتدي.

ومن المقرر أن توقع مصر اتفاقياً على هامش انعقاد المؤتمر مع البنك الدولي اليوم للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، ويعد المبلغ الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة المتفق على توفيره من جانب البنك لمصر.

كان البنك الدولي أعلن رسمياً مطلع 2016، عن موافقته علي قرض ميسر بقيمة مليار دولار، يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى تقدمت به الحكومة بإجمالي 3 مليارات دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات.

وأعلن عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، صباح اليوم خلال مشاركته فى المنتدي أن بنكه وقع اتفاقاً مع المصرف العربي للتنمية في أفريقيا للحصول على قرض بقيمة 40 مليون دولار، لتنمية الصادرات المصرية، إلى جانب الحصول علي 250 مليون يورو من الاستثمار الأوروبي التمويل المشروعات والتصدير لأفريقيا.

وفيما يلي عناوين لأهم أخبار منتدى إفريقيا 2017:

السيسى: شكل إفريقيا سيتغير للأفضل خلال 10 سنوات

طرح بنك القاهرة فى البورصة نهاية 2018

مطالب بتأسيس صندوق لدعم رواد الأعمال فى إفريقيا

مفاوضات مصرية ـ سعودية لتمويل إنشاء قرية بضائع بالمغرب

توقيع قرض بمليار دولار مع البنك الدولي

بنك مصر يفتح مكتب تمثيل تجاري في كينيا

مطالب باستكمال طريق القاهرة ـ كيب تاون لتشجيع التجارة الإفريقية

شريف بدوي: لابد أن توفر البنوك التمويل الكافي لرواد الأعمال

جمعية رجال الأعمال تترقب فرص مؤتمر إفريقيا 2017 الاستثمارية

ريادة الأعمال: فكرتك مشروعك تستثمر فى 42 شركة

مميش: 3 مليارات دولار استثمارات متوقعة فى 2018

فتحي: ضم 45 طائرة لأسطول مصر للطيران في 2018

الطيران: فتح 3 خطوط جديدة مع إفريقيا

المقاتي: مفاوضات مصرية لإنشاء مجموعة مستشفيات فى تنزانيا

الحاصلات الزراعية يبحث إقامة مراكز لوجيستية لشجيع التجارة مع أفريقيا

التفاصيل الكاملة لبرنامج مؤتمر أفريقيا 2017