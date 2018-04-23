تغطية طرح سى اى كابيتال 6.6 مرة فى اليوم الثانى للاكتتاب

مصطفى طلعتعلمت "المال" أنه تمت تغطية الاكتتاب فى الطرح العام لأسهم شركة "سى آى كابيتال" القابضة للاستثمارات، حوالى 6.6 مرة مع انتهاء اليوم الثانى لتسجيل الأوامر بسوق الصفقات الخاصة بالبورصة "OPR".وقالت مصادر إن عدد الأسهم المطلوب شراؤها حتى الان بلغ نحو 149.627.793 مليون سهم، فى حين يبلغ ع

مصطفى طلعت

علمت “المال” أنه تمت تغطية الاكتتاب فى الطرح العام لأسهم شركة “سى آى كابيتال” القابضة للاستثمارات، حوالى 6.6 مرة مع انتهاء اليوم الثانى لتسجيل الأوامر بسوق الصفقات الخاصة بالبورصة “OPR”.

وقالت مصادر إن عدد الأسهم المطلوب شراؤها حتى الان بلغ نحو 149.627.793 مليون سهم، فى حين يبلغ عدد الأسهم المطروحة للجمهور العام نحو 22.563.728 مليون سهم، تمثل 5.5 % من رأسمال الشركة، فيما بلغ اجمالى عدد الطلبات 846 طلبا.

وتمتد المهلة الزمنية الخاصة للتغطية الاكتتاب العام حتى جلسة 24 من شهر أبريل الحالى.

يُذكر أن “سى آى كابيتال” كانت قد قررت طرح نحو 54.8% من أسهمها فى البورصة المصرية، بحد أقصى 225,637,282 سهم، وذلك من خلال طرحين خاص وعام.

وتمت تغطية الطرح الخاص لعدد 203,073,554 سهم “تمثل نسبة 49.4% من إجمالى أسهم الشركة” من قبل المؤسسات ذات الملاءة المالية، بإجمالى طلبات قدرها 9.9 مليار جنيه.

يذكر أن “سى آى كابيتال” تتولى مدير الطرح لترويج وتغطية الاكتتاب، بينما تتولى شركة “بيكر تيلى وحيد عبد الغفار وشركاه” دور المستشار المالى المستقل.