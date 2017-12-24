تغطية الطرح العام للتوفيق للتأجير 17.2 مرة قبل الإغلاق

مصطفى طلعتعلمت "المال"، أنه تم تغطية الطرح العام لأسهم شركة "التوفيق" للتأجير التمويلي، 17.22 مرة، قبل ساعة من إغلاق الاكتتاب المقرر نهايته، اليوم الأحد.وبحلول الساعة الواحدة ظهراً، بلغت طلبات الشراء 82.7 مليون سهم، بعدد طلبات بلغ 1.3 ألف طلب، مطلوبة لشراء 4.8 مليون سهم، تمثل إجمالي الأسهم المعر

مصطفى طلعت

علمت “المال”، أنه تم تغطية الطرح العام لأسهم شركة “التوفيق” للتأجير التمويلي، 17.22 مرة، قبل ساعة من إغلاق الاكتتاب المقرر نهايته، اليوم الأحد.

وبحلول الساعة الواحدة ظهراً، بلغت طلبات الشراء 82.7 مليون سهم، بعدد طلبات بلغ 1.3 ألف طلب، مطلوبة لشراء 4.8 مليون سهم، تمثل إجمالي الأسهم المعروضة في الطرح العام.

يشار إلى أنه تم تغطية الطرح الخاص لأسهم الشركة 40.16 مرة لـ 14.4 مليون سهم، بقيمة إجمالية 95.04 مليون جنيه، بقيمة طلبات 3.8 مليار جنيه من المؤسسات وصناديق الاستثمار والأفراد ذوى الملاءة المالية.

وحددت “التوفيق للتأجير” السعر النهائى للطرح العام البالغ 4.8 مليون سهم، بنسبة 25% من إجمالى الطرح عند 6.6 جنيه للواحد، بحد أدنى لطلبات الشراء 25 سهم، وبحد أقصى 100 ألف سهم.

