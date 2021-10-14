تغطية الطرح العام لـ«إي فاينانس» 22 مرة قبل يوم واحد من إغلاق الاكتتاب

من المقرر إغلاق باب الاكتتاب في الطرح العام بنهاية جلسة الأحد المقبل

علمت “المال” أنه تم تغطية أسهم الطرح العام لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بحوالي 22 مرة قبل يوم واحد من إغلاق الاكتتاب المقرر له جلسة الأحد المقبل.

يذكر أن الطرح العام لأسهم شركة إى فاينانس بدأ اعتباراً من 10 أكتوبر الحالي وحتى نهاية 17 من الشهر نفسه، بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم، ويبلغ حجم شريحة الطرح العام نحو 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 1.61% من إجمالى أسهم الشركة المصدرة.

وقالت مصادر فى تصريحات سابقة لـ”المال” أنه تم الانتهاء من تغطية الطرح الخاص لـ«إي فاينانس» بواقع معدلات تغطية تتراوح بين 3 و4 مرات، بمشاركة صناديق استثمار دولية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الاثنين الماضي، موافقتها على قيام شركة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية بزيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع ليصبح 417.777 مليون بما يمثل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة القائمة، بدلًا من 257.777 مليون، والتي تمثل نسبة 16.1%.

وأشارت المصادر إلى أن عدد المشاركين فى الطرح الخاص قد يصل إلى 10 صناديق أجنبية، كاشفة أن بعضها تحصل على حصص مؤثرة من أسهم «إى فاينانس» بحد أدنى 3%، وبحد أقصى 6%.

وتابعت: جاذبية شركة «إى فاينانس» باعتبارها إحدى أكبر الشركات العاملة فى قطاع التكنولوجيا المالية كانت سببًا فى زيادة الإقبال سواء من المؤسسات الأجنبية أو المستثمرين الأفراد المحليين.

ويبلغ رأسمال شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية نحو 800 مليون جنيه، موزعًا على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم.

وتأسست الشركة فى عام 2005، وتوزع هيكل ملكيتها قبل الطرح كالآتي: بنك الاستثمار القومى بنسبة 63.6%، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، وشركة «إى بى سي»، بنسبة 9.09% لكل منها.